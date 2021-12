VELURING: Ingen skulle komme her og si at Ricky ikke pyntet styrerommet før Teams-møtene.

Plateanmeldelse: Rick Ross – «Richer Than I’ve Ever Been»: Rik og mett

ALBUM: RAP

Rick Ross

«Richer Than I Ever Been»

(Maybach Music/Epic)

Miamis mest mytomane rapper nytes best i små munnfuller.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Da Rick Ross tidligere i høst offentliggjorde det opprinnelige coveret til «Richer Than I’ve Ever Been», ble den 45 år gamle Miami-bamsen møtt med latterliggjøring på sosiale medier. Med hvite hansker foran ansiktet, prangende edelstener og en feminin hatt minnet han mer om dronning Elizabeth enn narkobaronen han har iscenesatt seg som de siste 15 årene, mente fanbasen.

Det hele endte med at han endret coveret til et mer konvensjonelt (og kjedeligere) bilde i profil – en trygg positur han har gått for flerfoldige ganger fra og med debuten «Port of Miami» i 2006.

Også musikalsk og lyrisk er det meste ved det samme på «Richer Than I’ve Ever Been», Rozays ellevte studioalbum. Den notoriske kubanske kokainsmugleren Willie Falcon introduserer skiva med å takke den tidligere fengselsbetjenten for å holde ham popkulturelt varm, og Ross svarer med en sedvanlig strøm av elleville overdrivelser og selvskryt.

Høydepunkter teller åpningssporet «Little Havana», som kommer med et velkomment livstegn fra The-Dream, den desorienterende og latino-dunstende «Warm Words in a Cold World» med Wale og Future og den like deler sjelfulle og knallharde «Outlawz», som løftes av innhopp fra Jazmine Sullivan og 21 Savage.

Med ti låter og to bonusspor er dette en av de mest tettknadde utgivelsene i rapperens katalog. Likevel er ikke prosjektet helt fritt for daukjøtt: Timbaland-produserte «Pulitzer» oppleves underkokt og monoton, og den slappe og rotete «Rapper Estates» reddes så vidt av et sultent vers fra Benny The Butcher. Tittelsporet, der vår mann gjentar frasen «richer than I ever been» så mange ganger at man begynner å tvile underveis, er et lavmål.

«Richer Than I Ever Been» er like fullt en verdifull påminnelse om Rick Ross’ vedvarende evne til å bygge sin egen tegneseriaktige mytologi, kokainpakke for kokainpakke. Aller best smaker det i passe munnfuller.

BESTE LÅT: «Outlawz»