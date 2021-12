I BAKSETET: Prinsesse Ingrid Alexandra fikk lørdag «få en føling med hvordan det er å fly F-16 kampfly utenfor Bodø», ifølge generalmajor Rolf Folland, sjef for luftforsvaret-

Ingrid Alexandra i pappas luftige fotspor

I november besøkte hun jegertroppen i Rena leir, lørdag stilte prinsesse Ingrid Alexandra opp på Bodø hovedflystasjon for en flytur med F-16.

Av Jørn Pettersen

21. januar 2022 fyller prinsessen 18 år – og med dagens flytur med F-16, følger hun i sin fars fotspor som i forbindelse med sin 18 års også var med på en tilsvarende tur.

Det er NRK som først omtalte denne saken.

MEDISINSK UNDERSØKELSE: Prinsessen måtte gjennom en medisinsk undersøkelse, før hun fikk prøve seg i baksetet på F-16.

I likhet med sin far kronprins Haakon som i sin tid fikk prøve seg som annenpilot i 332-skvadronens F-16 Falcon ble det også en mulighet for prinsessen til å «få en føling med hvordan det er å fly F-16 kampfly utenfor Bodø». Ifølge generalmajor Rolf Folland, sjef for luftforsvaret, som tok imot prinsessen da hun kom til Bodø lørdag.

– Prinsesse Ingrid Alexandra besøkte i dag Luftforsvarets base i Bodø. Under besøket fikk prinsessen oppleve store deler av Nord-Norge fra baksetet på et av Luftforsvarets F-16 jagerfly, skriver kongehuset på sin instagram-konto.

KLAR FOR AVGANG: Turen gikk over Evenes, over Stetind – mot Bardufoss, ned mot Lofoten og tilbake i havområdene rundt Bodø.

Etter en medisinsk undersøkelse, gikk flyturen med F-16-flyet ifølge NRK nordover over Evenes, over Stetind – mot Bardufoss, ned mot Lofoten og tilbake i havområdene rundt Bodø.