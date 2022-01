TALENT: Ariana Grande improviserer så det holder i den nye storslåtte filmen «Don’t Look Up».

Ariana Grande improviserte i «Don’t Look Up»

Det er ikke bare veteranene som briljerer i vinterens storfilm. Ariana Grande (28) overrasket stjernelaget med en improvisasjon som var så imponerende at de tok det med i sluttproduktet.

Av Xueqi Pang

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Netflix-satiren «Don’t Look Up» byr på alt fra skuespillere i øverste klasse til artige behind-the-scenes-godbiter.

Filmen handler om at en gigantisk meteor er på vei til å treffe jorden, og to forskere forsøker å overbevise befolkningen om den forestående katastrofen.

Nå har Netflix avslørt noen interessante detaljer om Ariana Grandes bidrag i filmen, melder Insider.

Hun spiller nemlig det svært eksentriske popidolet Riley Bina. Og skal vi tro Buzzfeed skal Riley Bina være en overdrevet versjon av hvem vi tror Ariana Grande er.

IMPRO: Ifølge Buzzfeed sier filmens regissør at popidolet fant på majoriteten av replikkene sine selv.

– Så klart gir det mening at verdens største popstjerne skal spille verdens største popstjerne i filmen òg, sier regissør Adam McKay.

McKay forteller at han var bombesikker på at Grande ville mestre sangen «Just Look Up», men at han ble helt tatt på sengen av hennes impro-talent.

Regissøren forteller at Grande fant på replikker selv, men ble mest slått i bakken da hun improviserte under konsert-scenen med DJ Chello, spilt av rapperen Kid Cudi.

HØR SANGEN HER:

– Ariana Grande improviserte absolutt. Faktisk var hennes beste improvisasjon da hun sang sangen for første gang, sier McKay.

– Det var hun som fant på det med at «vi alle kommer til å dø». Og det sekundet jeg hørte hva hun sang, så tenkte jeg: «Dette skal med i filmen».

McKay sier også at Grandes opptreden er et av hans favorittøyeblikk.

STJERNELAG: Også Leonardo DiCaprio skal ha improvisert replikker i filmen, ifølge Adam McKay

Selv om filmen ikke falt helt i smak hos VGs anmelder, gjør den likevel knallsuksess, ifølge Netflix. Akkurat nå er den tredje mest sett på strømmesiden.

Leonardo DiCaprio, som er en velkjent klimaaktivist i virkeligheten, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill og selveste Timothée Chalamet er alle å se i filmen.

I sosiale medier blir den hyllet for å være en treffende beskrivelse og parallell til en av vår tids største kriser, – nemlig klimakrisen.

Det er heller ikke første gang Ariana Grande viser frem skuespillertalentet. Hun startet tross alt karrieren sin som nettopp skuespiller for barnekanalen Nickelodeon.

Grandes rødhårede karakter Cat Valentine i TV-serien «Victorious» og spin-offen «Sam & Cat» er kanskje den som sitter best i minnet.