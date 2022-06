Eksmannen storma bryllaupet

Britney Spears sin eksmann Jason Alexander skal ha blitt arrestert under eit forsøk på å krasje bryllaupet hennar med Sam Asghari, skriv fleire amerikanske medium.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Popstjerna sin eksmann Jason Alexander sendte direkte på Instagram i det han nærma seg Britney sin heim i Thousand Oaks i California, der han vart stoppa av sikkerheitsvakter.

I videoen seier han til vaktene at Britney hadde invitert han, at han var hennar første ektemann og at han skulle krasje bryllaupet, men vaktene ber han dra, før det blir fysisk – og videoen stoppar.

Både TMZ, Fox News og ET Online melder at Alexander vart arrestert utanfor huset.

Tre ekteskap

Spears og Alexander har kjent kvarandre frå barndommen, og i 2004 gifta dei to seg i Las Vegas, men berre 55 timar seinare var bryllaupet annullert. Noko han hevda Britney si mor og hennar management sto bak.

Ti månader seinare gifta Britney seg med Kevin Federline, eit ekteskap som varte i tre år, fram til skilsmissen i 2007.

No giftar ho seg med skodespelar Sam Asghari.

Utan mor og far

TMZ meldte natt til torsdag norsk tid at Britney og Asghari skal gifte seg i ein intim seremoni med 100 utvalde slektningar og vener.

Bilete av eit stort, kvitt telt rigga opp i Los Angeles skal vere staden for bryllaupet.

Ifølgje kjendisnettstaden er Britneys storebror Brian Spears (45) invitert, men ikkje mora Lynne (67), faren Jamie (69) eller søstera Jamie Lynn (31).

Britneys to tenåringssøner på 15 og 16 år skal heller ikkje vere til stade i bryllaupet. Det opplyser Mark Vincent Kaplan, som er advokaten til Kevin Federline – Britneys fråskilde ektemann og barnas far.

Det er isfront i Spears-familien i kjølvatnet av det omstridde verjemålet som Britney fekk rettsleg hjelp til å lausrive seg frå før jul i fjor.

FØREBUINGAR: Ifølgje kjendisnettstaden TMZ skal Britney Spears og Sam Asghari gifte seg her i Los Angeles torsdag.

Spontanaborterte

Ekteskapet blir det første for Asghari. Tidlegare i vår kom nyheita om at han og Britney venta barn saman, men i mai kom den triste beskjeden om at ho hadde spontanabortert.

Snart fem år har gått sidan Britney bekrefta at ho hadde forelska seg i Asghari, som da jobba som personleg trenar. Paret møttest under innspeling av musikkvideoen til «Slumber Party» i 2016, der han figurerte som hennar flamme.

I fjor haust forlova dei seg.

Asghari er i ferd med å slå seg opp som skodespelar og har dei siste åra vore å sjå i blant anna «NCIS», «Hacks», «The Family Business» og «Black Monday».

Hans største rolle til no er i den komande thrilleren «Hot Seat» mot Mel Gibson (65). Filmen er ferdig spelt inn, men har ikkje hatt premiere.

Asghari, som er født i Teheran og vakse opp i USA, har tidlegare gått ut og takka sin meir berømte kjæraste for drahjelp.