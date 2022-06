NUMMER FIRE: Prinsesse Märtha Louise er nummer fire i arverekken til den norske tronen. Tidligere denne uken ble det kjent at prinsessen og Durek Verrett

Forlovelsen utløser debatt om gammel kongelov: − Vi får ta en diskusjon

Skal kongen fortsatt bestemme hvem barna hans kan gifte seg med? – En utdatert bestemmelse, sier lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich (H).

Ifølge grunnlovens paragraf 36 må «en til Norges krone arveberettiget prins eller prinsesse» ikke gifte seg «uten kongens tillatelse».

– Det er godt mulig at bestemmelsen bør endres. Vi får ta diskusjonen i partiene frem mot neste valg, skriver Frølich i en e-post til VG.

– Kongens holdning er at prinsessen kan gifte seg med hvem hun vil, sier kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Varpe til VG.

Prinsesse Märtha Louise er nummer fire i arverekken til den norske tronen, etter kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Tidligere denne uken ble det kjent at prinsessen og Durek Verrett har forlovet seg.

– Ja, dette er en utdatert bestemmelse. Jeg tror likevel man skal se på den som en slags sikkerhetsventil, fordi den sikrer en viss kontroll over tronen, skriver Frølich videre.

Han påpeker at en av begrunnelsene bak paragraf 36 var å hindre borgerlig blod i kongefamilien.

– Det fikk nok kong Harald kjenne på da han skulle gifte seg med Sonja. Det virker rart nå, men tidene har heldigvis forandret seg.

Daværende kronprins Harald og Sonja Haraldsen på pressekonferanse i Dronningparken etter forlovelsen i 1968.

Frølich mener at i fremtiden vil nok monarken gi sine arvinger full frihet til å gifte seg med hvem de vil.

– Med mindre det oppstår helt spesielle situasjoner. Man må ha god fantasi for å forestille seg hva det skulle være. Kanskje hvis en arving vil gifte seg med noen som truer rikets sikkerhet? Det blir jo bare teori, fremholder Frølich.

Aydar Seher (Rødt), som også sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, mener denne problemstillingen viser at hele monarkiet er gammeldags og burde vært avskaffet.

– Så lenge vi har et arvelig monarki, er det kanskje ikke så rart at det finnes bestemmelser knyttet til det, som at kongen har siste ord i giftermål og arverekke i kongehuset. Med et monarki er plutselig kjærlighet og ekteskap mellom to mennesker et forfatningsmessig spørsmål, sier Aydar Seher

GAMMELDAGS: – Monarkiet er gammeldags og burde vært avskaffet, mener stortingsrepresentant Aydar Seher (Rødt).

Carl I. Hagen (Frp) sitter også i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Han mener denne delen av grunnloven bør bestå – også i fremtiden.

– Kongen har gitt sin tillatelse gjennom den refererte uttalelse, mener han.

– Vi vet ikke hva en fremtidig monark vil gjøre i en slik situasjon. Det er for øvrig mange bestemmelser i grunnloven som kan omtales som gammeldagse og som kanskje burde vært fjernet eller flyttet til ordinær lovgivning, skriver Hagen i en e-post.

Historiker og forfatter av seks bøker om monarki, Trond Noren Isaksen, mener det vil være oppsiktsvekkende hvis Norge skroter bestemmelsen om at en arveberettiget prins eller prinsesse ikke kan gifte seg uten kongens tillatelse.

– De aller fleste andre monarkier har denne bestemmelsen. Det går selvfølgelig an å begrense det til monarken og tronfølgerens barn. I Storbritannia ble det fra 2015 endret til at det er bare de seks første i arverekken som må ha monarkens tillatelse til å gifte seg, sier Trond Noren Isaksen til VG.

Statssekretær Tale Jordbakke ved Statsministerens kontor, opplyser til VG at kong Harald og statsministeren ikke har diskutert prinsesse Märtha Louises forlovelse med Durek Verrett.

– Det er det heller ingen krav om at de skal gjøre. Statsministeren har allerede gratulert prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett med forlovelsen og ønsker dem alt godt, sier Jordbakke.

Stortingspresident Masud Gharahkhani opplyste til VG tidligere i uken at Stortinget ikke ble varslet av Slottet om forlovelsen.

– Gitt hennes formelle status er det heller ikke noe vi ville forvente, sa Gharahkhani.