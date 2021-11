COWBOYSTREKK: David Bowie omfavner sine formative år i London på det «tapte» albumet «Toy».

Plateanmeldelse: David Bowie – «Toy»: Lekestue

ALBUM: ROCK

David Bowie

«Toy»

(Warner Music)

David Bowies uutgitte album fra 2000 er preget av musikalsk overskudd, sjarm og – kanskje viktigst – forsoning med «ungdomssyndene».

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Ved årtusenskiftet befant David Bowie seg ved et veiskille.

Etter å ha brukt 90-tallet på å peile seg inn på samtidens soniske puls – med resultater som vekslet mellom det briljante («Outside») og det temmelig desperate («Earthling»), uten å utløse de store jordskjelvene hverken kommersielt eller kunstnerisk – var det tid for å gjøre opp regnskap.

Det innebar å bestemme seg for én av tilsynelatende to retninger: Tasse videre i ungdommens fotspor? Eller stanse et øyeblikk, trekke pusten og skue tilbake på over 30 år som en av klodens viktigste popkulturelle skikkelser?

Bowies løsning ble å samle bandet i kjølvannet av en sagnomsust Glastonbury-konsert i 2000, for så å vende oppmerksomheten (og den nyvunne energien) mot starten av karrieren sin – nærmere bestemt den spede starten fra midten av 60-tallet til starten av 70-tallet.

Hans daværende plateselskap Virgin/EMI satte imidlertid ned foten for å gi ut albumet disse studioøktene resulterte i. Nå er «Toy» endelig tilgjengelig, 20 år etter at det egentlig skulle kommet, som en del av bokssettet «Brilliant Adventure: 1992-2001», som samler nettopp denne Bowie-epoken (minus Tin Machine, pluss kuriosa og bonusmateriale) over 11 CD-er og 18 LP-er. Puh.

Er dette «essensiell» Bowie? Svaret er et ubetinget nei – selv for en som fortsatt kjenner på senvirkningene etter mannens overrumplende død i starten av 2016. Låtmaterialet er variabelt – det er fullt mulig å leve et fullverdig liv uten å høre «I Dig Everything» og «Baby Loves That Way» – og seriøse fans vil allerede kjenne flere av låtene («Let Me Sleep Beside You», «The London Boys», «Conversation Peace») i andre versjoner.

«Toy» oppleves like fullt så frisk og gøy at platen må kalles vellykket. Dette er lyden av den eldre Bowie som endelig tilgir og omfavner sitt unge jeg og hans første, vaklende steg som artist. Den eldre Bowie er ikke bare en overlegen sanger – han har levd disse låtene, og han vet hva de trenger.

Denne avslappede og uanstrengte holdningen gjør «You’ve Got a Habit of Leaving Me» til en medrivende kraftpop-karamell, mens «Karma Man» er fjollete, erkeengelsk og morsom. Aller best er han imidlertid som ballademester, og sitrende vakre versjoner av «Shadow Man» og «Silly Boy Blue» tenner håpet om at det finnes et rent crooner-album som venter på å bli gravd ut av arkivet.

For lyttere som først og fremst er interessert i David Bowies eksperimentelle sider, er det ikke all verden å hente på «Toy». Dette er et av mannens mest konservative album – og samtidig et av hans mest løsslupne. Slå den.

BESTE LÅT: «Silly Boy Blue»

PS. Du finner «Toy» på boksen «Brilliant Adventure: 1992-2001», enten fysisk eller på strømmetjenestene.