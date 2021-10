Alec Baldwin: − Det finnes ikke ord

Alec Baldwin bryter tausheten etter at en filmfotograf døde og regissøren ble skadet.

Av Malene Birkeland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Skudd fra Alec Baldwins rekvisittpistol tok livet av den prisbelønte filmfotografen Halyna Hutchins (42).

Nå uttaler han seg offentlig om den tragiske hendelsen som fant sted under filminnspilling i New Mexico.

– Det finnes ikke ord som kan uttrykke mitt sjokk og min sorg vedrørende den tragiske ulykken som tok livet til Halyna Hutchins, en kone, mor og dypt beundret kollega. Jeg samarbeider fullt ut med politiets etterforskning for å finne ut av hvordan denne tragedien hendte, skriver han på sin Instagramkonto.

Han skriver også at han er i kontakt med Halynas ektemann:

– Jeg har kontakt med ektemannen hennes, med tilbud om min støtte til ham og hans familie. Hjertet mitt er knust for hennes mann, sønnene deres og alle som kjente og elsket Halyna.

Skarp ammunisjon

Våpenet som ble brukt under det dødelige filmopptaket skal ha inneholdt skarp ammunisjon.

Det skriver Indie Wire som refererer til en mail som fagforbundet for blant annet filmteknikere, skal ha sendt til sine medlemmer i kjølevannet av tragedien på filmsettet i New Mexico.

Det er uklart om det var én eller flere kuler inni våpenet.

Filmvåpen-ekspert Pål Morten Hverven sa til VG fredag formiddag at man aldri benytter seg av skarp ammunisjon i filmproduksjoner.

– Løsammunisjon kan også være dødelig, men da på svært nært hold og da snakker vi centimeter, sa han.

Det er ikke bekreftet fra politiet at det er snakk om skarp ammunisjon.

I mailen til fagforbundet understrekes det at den som var ansvarlig for rekvisitter ikke var medlem i fagforeningen ved navn IATSE Local 44. (The International Alliance of Theatrical Stage Employees)

Regissør Joel Souza (48) ble også skadet etter uhellet på settet. Han er skrevet ut av sykehuset.

DØD: Halyna Hutchins, her på en tilstelning i Austin i 2019.

Innspilling stoppet

Juan Rioes, talsperson for sheriffkontoret i Santa Fe, har ifølge New York Times uttalt at skytingen skjedde under en scene, som enten ble filmet eller var en øving.

Den fatale tragedien skjedde under innspillingen av westernfilmen «Rust» på Bonanza Creek Ranch. Hendelsen skjedde torsdag rundt klokken 13.50 amerikansk tid.

Innspillingen av filmen er stoppet på ubestemt tid.

Baldwin har ikke uttalt seg offentlig om hendelsen. Men bilder av ham, på parkeringsplassen utenfor politihuset i New Mexico, sirkulerer nå på internett.

På bildene ser skuespilleren tydelig opprørt ut. De skal være tatt etter at Balwin var avhørt av politiet.

Politiet har uttalt at de etterforsker saken og avhører vitner. De undersøker hvordan våpenet kunne avfyres, og hva slags ammunisjon som eventuelt ble brukt.

Ingen er så langt siktet i saken.