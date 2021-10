DØMT: Artistens forsvarer, advokat Ida Andenæs, sier til Nettavisen at klienten er kjent med utfallet av saken, men at de ikke har rukket å gå gjennom dommen.

Artist dømt til psykisk helsevern etter vold mot NRK-profil

Artisten som var tiltalt for vold mot en NRK-profil, er i Oslo tingrett kjent psykotisk og dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Dommen ble omtalt av Nettavisen mandag kveld.

Artisten beklaget under rettssaken til offeret som ble påført alvorlige skader om kvelden 24. januar i fjor.

– Først og fremst vil jeg beklage. Jeg skulle ønske at jeg hadde en tidsmaskin og kunne gå tilbake. Siden barneskolen har jeg vært sterkt imot vold. Dette er ut av min naturlige karakter, jeg var ikke meg selv under denne perioden, sa tiltalte i sin forklaring i retten for to uker siden.

Påtalemyndigheten hadde allerede i tiltalen bedt om at han skulle dømmes til psykisk helsevern, fordi de mente han var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Oslo tingrett valgte å følge aktoratets påstand og har dømt artisten til overføring til tvungent psykisk helsevern, og til å betale NRK-profilen 31.158 kroner i erstatning, samt 40.000 kroner i oppreisning, skriver Nettavisen.

«Retten finner at tiltalte – i psykotisk tilstand – har begått et alvorlig voldslovbrudd. Det vises her til at den har funnet hevet over enhver rimelig tvil at han med forsett påførte fornærmede en grov kroppsskade som var uprovosert og hadde karakter av overfall», skriver tingretten ifølge avisen.

Artistens forsvarer, advokat Ida Andenæs, sier til Nettavisen at klienten er kjent med utfallet av saken, men at de ikke har rukket å gå gjennom dommen.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Andenæs mandag kveld.

Hadde med gave

Det var 24. januar 2020 at tiltalte uten foranledning skal ha overfalt og banket opp fornærmede utenfor NRK-komplekset på Marienlyst vest i Oslo.

Ifølge tiltalen ble NRK-medarbeideren påført brudd i venstre kinnbein. Skadene var så omfattende at fornærmede måtte sette inn en titanplate. I tillegg fikk han en skade på en følelsesnerve.

Tiltalte og fornærmede kjente til hverandre fra tidligere, men det skal ikke ha vært noen tett relasjon mellom dem. I retten forklarte fornærmede at de to hadde en avtale om å møtes kvelden voldshendelsen skjedde.

Fornærmede hadde hatt et ønske om å høre hvordan det gikk karrieremessig og privat med tiltalte. Tiltalte hadde på forhånd sagt han skulle ha med en gave til fornærmede 24. januar.

– Jeg rakk ikke pakke den opp før jeg ble angrepet, sa fornærmede i retten.

– Det var noen få setninger før jeg fikk et slag på sia. Det kom ganske hardt og uventet, og uten at jeg så det. Etter det ble det ganske svimmelt i topplokket. Da fortsatte han å slå, og etter det er det litt vanskelig for meg å huske hva som skjedde, forklarte han.

Husker ikke å ha skrevet truende utsagn

Tiltalte sa i sin forklaring i retten for to uker siden at det var noe under samtalen de hadde da de møttes, som provoserte ham. Han husket derimot ikke hva, og sa at detaljene var vage for ham. Han husket heller ikke at han skal ha tatt med en gave.

Artisten som utøvde volden var også tiltalt for å ha fremmet flere truende utsagn mot NRK-profilen på sin Instagram-konto måneder etter voldsepisoden.

– Jeg husker ikke at dette er skrevet. Jeg er imot det som er skrevet, sa tiltalte da aktor Andreas Strand gikk gjennom utsagnene.

Planen var at saken mot mannen først skulle opp i september i fjor, men da ble saken utsatt på grunn av coronapandemien. Senere ble saken berammet til januar i år, men ble utsatt på grunn av den rettspsykiatriske vurderingen.