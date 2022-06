SKILLES: Ekteskapet mellom Rupert Murdoch og Jerry Hall skal være over.

Medier: Rupert Murdoch skilles for fjerde gang

Mediegiganten Rupert Murdoch (91) og modellen Jerry Hall (65) skilles etter seks års ekteskap, ifølge medier.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Både Variety og New York Times melder om ekteskapsbruddet.

Murdoch og Hall giftet seg i mars 2016. De giftet seg i en liten borgerlig seremoni, med en håndfull nære familiemedlemmer som gjester. Løftene ble siden bekreftet i en større kirkeseremoni, ifølge The Guardian.

Ifølge New York Times vil trolig ikke skilsmissen, som er Murdochs fjerde, påvirke eierskapsstrukturen i noen av hans selskaper.

Murdoch eier Fox News, The Times of London og The Wall Street Journal, og har en formue på nesten 18 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Han var tidligere gift med Wendi Deng fra 1999 til 2014, Anna Maria Torv fra 1967 til 1999, og Patricia Booker fra 1956 til 1965.

Hall begynte i modellbransjen på 1970-tallet, og ble en av de mest ettertraktede modellene i verden.

Hun er også skuespiller, og har spilt i filmer som Tim Burtons «Batman» og hadde hovedrollen som Mrs. Robinson i en Broadway-produksjon av «The Graduate».

Hall har tidligere vært gift med rockestjernen Mick Jagger, som er frontfigur i Rolling Stones.