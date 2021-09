Det er ikke første gang Peppa Gris’ musikkarriere går viralt. Da hun slapp sitt første album «My first album» i 2019 ble det en meme, og genererte faktisk så mange avspillinger at Spotify ble forvirret.

Nå finnes det til og med en Twitter-konto, kalt «Is It Better Than Peppa Pig», som sammenligner hennes album med andres.