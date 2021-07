LAGBYTTE: Ronny Brede Aase vil ikke seerne se på NRK TV særlig mye lenger. Nå er NRK-profilen klar for et nytt eventyr med Discovery. Foto: Odin Jæger

Ronny Brede Aase bytter lag - Går fra NRK til Discovery

Den velkjente programlederen Ronny Brede Aase (34) melder overgang fra NRK TV til en nyutviklet TV-satsning hos Discovery.

Av Hege Bellika Hansen

En av Norges største programlederprofiler blir å se på discovery+ og TVNorge melder Discovery i en pressemelding.

Ronny Brede Aase, kjent fra blant annet «P3morgen» og «Eit fett liv» takker av i NRK TV for å begynne arbeidet med en nyutviklet TV-serie hos Discovery.

Brede Aase forteller til VG at han fikk et tilbud fra Discovery som han ikke klarte å takke nei til.

– Jeg har rett og slett blitt fristet av et hyggebasert program, som jeg gleder meg veldig til å være med på å lage.

Han har stor respekt for Discovery-programmer som «Kjør meg til OL», «MasterChef» og «Hvite Gutter», og ser frem til å bli en del av laget.

– Jeg merket at det kriblet i eventyrlysten, og siden jeg respekterer det Discovery driver med kunne jeg ikke si nei, sier han.

Når han blir å se på discovery+ og TVNorge er usikkert, men Brede Aase er spent på å komme i gang.

– Jeg skal bare ha litt mer pappaperm, og så kjører vi på.

– Vemodig å se han gå

Fungerende redaktør i P3, Daniel Ramberg, sier til VG at det er trist at Brede Aase slutter i NRK TV.

– Ronny har vært en utrolig god NRK-medarbeider i mange år og ledet mange gode programmer så det er klart at det er vemodig å se ham gå.

– Discovery er heldige som får ham med på laget, understreker Ramberg.

Ramberg har forståelse for at tilbudet er spennende og at Brede Aase er en attraktiv figur for andre aktører i TV-bransjen.

– Vi ser at det er rift i mediebransjen akkurat nå om de største profilene, så det er ikke noen overraskelse at Ronny er attraktiv for andre.

– Vi i NRK har fortsatt planer om å lage radio og podkast med Ronny, sier Ramberg.

Brede Aase er en av flere NRK-profiler som har meldt overgang til andre kanaler den siste tiden. I starten av juli meldte Harald Eia overgang til Schibsted for en ny podkast satsning.

Gleder seg til å få Ronny med på Discovery-laget

Brede Aase begynte i NRK i 2007, og har vunnet flere priser for sin innsats som programleder. De siste årene har han gjort flere programlederjobber på TV, ledet store direktesendinger og hadde tidligere i år stor seersuksess med serien «Eit feitt liv».

Programdirektør Magnus Vatn i Discovery og TVNorge sier i pressemeldingen at de gleder seg å få Brede Aase med i gjengen.

– Ronny Brede Aase er en fantastisk fyr som har begeistret hele Norge gjennom radio og TV i snart femten år.

– Vi gleder oss veldig til å jobbe med ham på denne nye programserien. Ronny passer som hånd i hanske i Discoverys satsing på godt, lokalt innhold.