FRIKJENT: Den kvinnelige bloggeren som måtte forklare seg i Oslo tingrett forrige torsdag, er nå frikjent for vold. Foto: Espen Sjølingstad Hoen/VG

Blogger frikjent for vold - må betale 15.000 kroner i erstatning

RAMPELYS 2018-10-30T09:19:50Z

Den kvinnelige bloggeren som i forrige uke måtte møte i Oslo tingrett etter å ha blitt tiltalt for vold, er nå frikjent.

Publisert: 30.10.18 10:19 Oppdatert: 30.10.18 10:48

Hendelsen skal ha funnet sted i februar i år på en hjemmefest i Oslo . Bloggeren skal ha kastet en flaske eller et glass i ansiktet hans. Mannen, som også er i 20-årene, måtte sy fire sting.

Aktor i saken, Katja Sand Dørstad, la ned påstand om seks måneder ubetinget fengsel . Forsvarer Cecilie Nakstad ba om full frifinnelse.

I dommen, som VG har fått tilgang på, står det at retten ikke kan fastslå at bloggeren kastet glasset med den forståelse at hun ville skade mannen. Retten kan ikke se bort fra at tiltalte handlet i panikk etter å ha blitt truffet i ansiktet med drikke.

Hun blir derfor ikke dømt.

Må betale oppreisning

Dommen slår imidlertid fast at det var uforsvarlig å kaste glasset mot mannen, og hun blir derfor dømt til å betale skadeerstatning på 1187 kroner. Etter en samlet vurdering har retten kommet fram til at bloggeren må betale 15.000 kroner i oppreisning til den fornærmede.

«Retten mener det var klart uforsvarlig av henne å reagere på denne måten, selv om handlingen skjedde som en spontan gjengjeldelse. På grunnlag av det vanlige uaktsomhets- eller skyldansvaret dømmes hun til å betale NN dette beløpet» , heter det i dommen.

Bloggeren har hele tiden nektet straffskyld. I tingretten forklarte hun at at hun opplevde mannen, også i 20-årene, som truende, og at hun handlet i panikk etter å ha fått kastet sprit på seg.

– Jeg hadde øynene lukket, det sved i øynene mine, og jeg var livredd. Med én gang jeg hadde sluppet det jeg hadde i hendene, måtte jeg snu meg å løpe andre vei, lød forklaringen hennes.

– Veldig lettet

Den fornærmede på sin side, forklarte at glasset ble kastet uprovosert, og at bloggeren før dette hadde slått ham med flat hånd to ganger.

I dommen står det at retten har funnet det bevist at bloggeren tildelte den fornærmede en ørefik. Dette er under straffelovens paragraf 271 vurdert som kroppskrenkelse, men det ble ikke tatt opp av hverken aktor og forsvarer, så bloggeren dømmes ikke for dette.

Bloggeren henviser til sin forsvarer Cecilie Nakstad for kommentar. Nakstad skriver i en melding til VG at klienten er «veldig lettet» over at hennes forklaring ble lagt til grunn.

– Erstatningen hun er idømt er basert på at hun spontant kastet fra seg en flaske/glass som reaksjon på at hun selv hadde blitt kastet sprit i ansiktet. og retten mener at det var en uforsvarlig reaksjon. Altså noe helt annet enn en straffbar forsettlig handling. Det er viktig å få fram den forskjellen, skriver hun.

– Mange ville ha reagert som henne i en lignende situasjon, mener jeg,