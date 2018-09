KIDNAPPER OG OFFER: Wanda Barzee (t.v.) er er her avbildet etter arrestasjonen i 2003. Bildet av Elizabeth Smart er fra i fjor. Foto: AP

Elizabeths Smarts kidnapper løslates: – Ubegripelig

RAMPELYS 2018-09-11T21:11:10Z

10 år etter at Wanda Barzee (72) og ektemannen ble dømt for å ha kidnappet 14 år gamle Elisabeth Smart fra soverommet hennes, er Barzee en fri kvinne.

Publisert: 11.09.18 23:11 Oppdatert: 11.09.18 23:37

Om en uke slipper Barzee ut fra fengselet i Utah etter å ha sonet nærmere 10 år av den totalt 15 år lange fengselsstraffen for sin medvirkning til kidnappingsdramaet .

Kidnappingsofferet selv er rystet. I en skriftlig uttalelse sier Smart, som nå er blitt 30 år, at hun stiller seg uforstående til den tidlige løslatelsen.

– Det er ubegripelig at en person som ikke har samarbeidet når det gjelder å evaluere sin mentale helse og risikoaspektet, og som ikke møtte opp til sin egen løslatelseshøring, skal få slippes løs i samfunnet. Jeg forsøker å forstå hvordan og hvorfor dette kan skje, og utforsker nå alle mulige årsaker, lyder det fra kidnappingsofferet ifølge Fox News.

Bakgrunn : Kidnappet og gjort til brud som 14-åring

Smart sier hun vil snakke i offentligheten om noen dager, når hun har fått satt seg inn i saken. Hun takker alle for alle kjærlige hilsener og sier at hun nå vil jobbe for at «det blir endringer i rettssystemet, så dette ikke skjer igjen».

Barzee slipper ut 19. september, melder Utah Board of Pardons and Parole.

Dømt : De holdt Elizabeth (15) fanget

(Teksten fortsetter under bildet)

Paret ble pågrepet i 2003, og dommen falt i 2009. Mens ektemannen Brian David Mitchell (64) ble dømt til livstid bak murene, fikk Wanda Barzee 15 års fengsel . Hun har senere vendt seg mot ektemannen under rettssaken og forsikret at hun angrer på sin deltagelse i kidnappingen.

Klatret inn soveromsvindu

16 år har gått siden USA og resten av verden 5. juni 2002 ble rystet over nyheten om at en 14 år gammel jente hadde forsvunnet sporløst midt på natten – kidnappet fra sitt eget soverom i andre etasje i familiens hjem i Salt Lake City i Utah.

(Teksten fortsetter under bildet)

14-åringen ble bortført i pyjamas mens foreldrene og fire brødre lå og sov. Hennes ni år gamle lillesøster Mary Katherine lå på samme rom og var det eneste vitnet til å se Elizabeth bli truet ut av sengen og båret vekk av en mann med pistol.

Funnet etter ni måneder

Ni måneder senere ble den selvutnevnte «profeten» og omstreiferen Brian David Mitchell og hans kone Wanda Barzee pågrepet. En trolig hjernevasket Elizabeth , som var fylt 15 år, var da sammen med dem .

Under rettssaken kom det frem at tenåringsjenta var blitt torturert, voldtatt og sulteforet. Kun ett døgn etter bortføringen, skal Smart ha blitt gift med den mannlige kidnapperen i en bisarr seremoni.

Etter at hun slapp fri, har Smart snakket ut og skrevet åpenhjertig om sine grusomme opplevelser, og om hvordan hun den aktuelle natten våknet med en kald kniv mot strupen . Historien er blitt TV-film, og Smart har gitt ut boken «Elizabeth Smart – My Story ».

I 2013 giftet hun seg, og to år senere ble hun mamma .