BLIR FORELDRE: Danny Fujukawa og Kate Hudson venter ei datter. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Kate Hudson (38) gravid igjen

Publisert: 06.04.18 21:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-06T19:01:46Z

Skuespilleren skriver på instagram at hun venter barn.

Hudson avslører hvorfor hun har vært borte fra sosiale medier med en video hvor hun og flere andre sender ballonger i været og jubler vilt.

I teksten skriver hun at hun har vært fraværende fordi hun har vært så syk hun noen gang har vært under en graviditet.

Les også : Hudson-barna i krangel med pappa

Hun forklarer at hun blant annet blir svimmel av «boomerang»-effekten på instagram, og at superzoomen fører til at hun må kaste opp, derfor har hun altså holdt seg unna.

Men, nå er hun bra, og klar igjen og skriver at hun og kjæresten Danny Fukijawa endelig kan avsløre at de venter barn. Nyheten har de klart å holde på lenge, for «nå er det like før jeg sprekker», skriver skuespilleren.

– Det er jaggu meg vanskeligere å holde det skjult enn å si det rett ut! Danny, barna og hele familien er superfornøyd, ei jente er på vei!

Kate Hudson har fra før to barn, en sønn med rockeren Chris Robinson fra Black Crowes, og en sønn med Muse-sangeren Matt Bellamy.