MØTTE PRESSEN: Frode Andresen har det svært tungt etter å ha mistet sønnen 1. januar i år. Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG

Frode Andresen etter sønnens brå død: - Alle tidligere problemer blir bare bagateller

Publisert: 03.04.18 20:01 Oppdatert: 03.04.18 20:49

Den tidligere skiskytterhelten er sterkt preget etter at sønnen David døde bare 13 år gammel.

Skiskytterparet Frode Andresen og Gunn Margit Andreassen fikk livet snudd om da deres eldste sønn David (13) døde uventet natt til 1. januar i år. Han ble funnet død i sin egen seng, etter å ha feiret nyttårsaften med foreldrene dagen før .

– Vi er i bunnløs sorg. Det ufattelige og utenkelige har skjedd. Man skal ikke miste et barn på 13 år, uttalte foreldreparet i en pressemelding i januar.

Obduksjonsrapporten er ikke klar, så noen dødsårsak er ikke fastslått. VG møtte en sterkt preget Frode Andresen tirsdag, før premieren på TV 2-programmet «Mer enn gull».

Her møtes kjente idrettsutøvere for å dele historier fra karrieren. Programmet ble spilt inn før det tragiske dødsfallet. Andresen sier det blir spesielt å se programmet.

– Alt blir preget av hva som har skjedd for min del. Programmet handlet mye om familie, sier Andresen.

Han vurderte aldri å stoppe programmet fordi det blir for vondt å se.

– Nei, jeg ser ingen grunn til det. Det er bare gode minner fra David, og fra programmet. Det er ingen vonde følelser. Det er det verste et menneske kan oppleve, forteller han.

Andresen stilte opp på pressedagen for TV 2, men sier det er for tidlig å si altfor mye om det tragiske, i og med at obduksjonsrapporten ikke foreligger.

– Jeg kan bare si at det er det vanskeligste man kan oppleve som et menneske. Alle tidligere problemer blir bare bagateller. Det er erkjennelsen jeg sitter igjen med. Alt annet er bagateller. Det man tror har vært vanskelig før er ikke vanskelig i det hele tatt. Den erkjennelsen får du hardt innover deg.

I «Mer enn gull» deler han minner med de andre idrettsheltene Odd-Bjørn Hjelmeset, Trine Hattestad, Torbjørn Løkken, Thea Næss og Vidar Riseth.

Han husker spesielt programmet med kickbokseren Thea Næss. Da fikk han selv prøve seg i kampsporten.

– Kickboksingen ble veldig ekstrem, så jeg følte jeg lærte å kjenne Thea veldig godt. Jeg fikk stor respekt for det de driver med. Jeg har aldri skjønt hvorfor de blir så slitne i kampsport, men det skjønner jeg nå. Jeg tuller ikke, jeg var mer sliten da enn da jeg har gått femmil, sier Andresen som måtte sloss mot en 21-årig norsk mester.