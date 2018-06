SYKMELDT: Jakob Oftebro ble skadet under innspillingen av TV-serien «Hamilton» i Stockholm. Foto: Kyrre Lien/ VG

Øyenvitne til Oftebro-ulykken: – Deretter så jeg bare at han brant

Publisert: 06.06.18 08:45

RAMPELYS 2018-06-06T06:45:13Z

Politiet har sikret seg opptak av hva som skjedde da Jakob Oftebro ble skadet under innspillingen av «Hamilton». Et øyenvitne beskriver dramatikken som var over på sekunder.

Stockholmspolitiet etterforsker fortsatt hva som skjedde da ulykken inntraff på «Hamilton»-settet 19. mai og forårsaket annengrads forbrenning på hovedrolleinnehaver Jakob Oftebro . Forrige uke ble det kjent at politiet forsøker å finne ut om man brukte feil væske i molotovcocktailen som tok fyr under innspillingen av scenen.

– Stuntgruppen har levert inn dokumentasjon, og det går vi gjennom nå, opplyste Kjell Lindgren i Stockholmspolitiet til VG mandag.

Les også : Oftebro-ulykken: Alltid produsentens ansvar til slutt

De har også sikret seg videomateriale av hva som skjedde.

– Det finnes videomateriale i saken. Ellers er det intet nytt, opplyser Per Fahlström ved Stockholmspolitiet tirsdag.

De ønsker ikke å kommentere innholdet i dokumentasjonen Stuntgruppen har levert inn, og venter også på mer informasjon om skadene etter ulykken.

VG har snakket med en person som var til stede da ulykken skjedde. Han sier han ikke vet hva som utløste ulykken, men forteller han så Jakob Oftebro komme løpende mot noen politistatister på settet.

– Deretter så jeg bare at han brant. Heldigvis ble han slukket med en brannslukker veldig fort, og fikk behandling med en gang av helsepersonell til stede på settet. Jeg vet ikke hvor alvorlige skader han fikk, men det så etter omstendighetene greit ut.

Han sier det hele var over veldig fort.

– Jeg så det var flammer på høyresiden av kroppen. Og det gikk kjempefort, det hele var over på 7–10 sekunder.

Bakgrunn: Oftebro alvorlig skadet under «Hamilton»-innspilling

Daglig leder Pål Morten Hverven i stuntgruppen Fiksern har lang erfaring med lignende scener. Han sier han ikke kjenner detaljene fra Sverige, men forklarer hvordan man spiller inn en slik scene.

– Man bruker en såkalt knuseflaske, med brennbart innhold. «Breakaway glass», en glasstype som ikke lager farlig glasskår, som man kan slå folk i hodet med uten at man tar skade, sier Hverven.

– Vi bruker aldri bensin eller parafin, men pyrofluid, en spesialvæske som har et lavt flammepunkt, med tydelige gule flammer.

Han påpeker at man også kan skades dersom man dynker en person med slik væske, og sier det er veldig viktig å gjøre tester med skuespilleren i forkant for at den er klar over hvor mye flasken tåler. Den er nemlig veldig skjør.

– Hva kan gå galt?

– Halsen på flasken kan knekke fordi den tåler lite. Og da kommer det an på innholdet man har brukt hvor lett det eventuelt antennes.

– Hvordan står man klar på settet i slike situasjoner for å slukke?

– Man bruker fuktige tepper for å slukke. Vi har mye teknisk utstyr, så vi bruker aldri pulver. Man kan bruke Co₂, men man bør være forsiktig med det fordi man kan få kuldeskader dersom man pøser på med Co₂ på et menneske.

Til en tenkt scene med rundt 100 statister ville man klart seg med et stuntteam på tre stykker, anslår Hverven.

– Brannbiten i dette tilfellet er veldig begrenset, siden det kun dreier seg om én flaske. Det er vanlig med brief på settet med alle de involverte uansett. Sånne scener kan jo oppfattes voldsomme. Derfor er det viktig at alle informeres om hva som faktisk skal skje under scenen, og dernest hva som er beredskapen, sier Hverven, som mener prosedyrene for slikt er svært gode i Norge.

– For alle mulige utfall. Hvordan slikt materiale lagres, hvordan det transporteres, hvordan lagringen er på stedet, hvordan det slukkes og tiltaksplan dersom noe skulle gå galt. Og hvor ansvaret ligger.