VILLE NÅ UT TIL BARN: Minken Fosheim i forbindelse med at hun ga ut platen Eventyret om Bach i 2006. Foto: Mattis Sandblad

Minneord om Minken Fosheim: Lekende og sjenerøs

Publisert: 07.06.18 12:54

Den entusiastiske stemmen og den engasjerte latteren til Minken Fosheim har stilnet. Men de dype spor hun har satt består.

Minken var den talentfulle skuespiller som etter hvert så ut over sine egne kunstneriske ambisjoner. Hun ville formidle sine kunnskaper, ideer og sin kulturelle bagasje på en måte som igangsatte handling og kreativitet hos andre: først og fremst hos barn.

Bakgrunn :

Første gang jeg møtte Minken, var under innspillingen av John Hollens «Nattsvermere» i Per Bronkens regi. Minken og Svein Tindberg hadde de eneste rollene i forestillingen som ble sendt på Fjernsynsteatret i 1981. Allerede den gang var hun blant landets lovende, unge skuespillere, med roller både i Fjernsynsteatret og på andre store scener.

Intervjuet med de to skuespillerne sitter som spikret fremdeles; to unge skuespillere med fremtidsvyer, kunstneriske ambisjoner – og en sjenerøs og varm holdning til sine medmennesker – helt uten jåleri.

Men Minken ville noe mer enn å stå på en scene. Som det kunnskapsrike mennesket hun var, og med en glød for et bredt spekter innen kulturfeltet, ville hun ha barna med på laget. Hun ville få unger til å se at det ikke nødvendigvis er noen motsetninger mellom å like «Knutsen & Ludvigsen» og Mozart. Dette gjorde hun gjennom syv album kalt «Eventyret om ...», med store klassiske komponister. Fire av dem var nominert til Spellemannpris i kategorien beste barneplate.

Humor, lek og latter var det rom for i TV-programmer som «Karl & Co» – og for barn – «Huset med det rare i».

Hennes livsverk var «Minkens barneteater» i det store huset i Josefines gate. Der var hun den suverene lagleder som dirigerte troppene med stødig hånd, et stort hjerte, et varmt smil – og en klokkeklar tro på barnets iboende skaperevne – og skaperlyst.

Det myldret av unger i ulike aldre, alle fikk prøve seg. Forestillingene var bonusverdi både for barn og voksne. Men det viktigste var ikke om de små skuespillerne skulle legge ut på en kunstnerisk vei i voksen alder. Poenget var at de, uten at de kanskje skjønte det selv, lærte en god del om det å få til noe sammen, om å bruke kreativiteten og lekelysten. Alt dette er vesentlig i oppbyggingen av barns selvtillit; troen på – og stoltheten over – at en har utfordret seg selv.

Minkens bragd med dette har satt spor i noen generasjoner. Hun var i seg selv en hyllest til det lekende og letende menneske. En sjenerøs kulturformidler av rang.