Prins Charles følger Meghan Markle til alters

Publisert: 18.05.18 11:05 Oppdatert: 18.05.18 12:26

Kensington Palace opplyser at Meghan Markle får følge av sin kommende svigerfar opp kirkegulvet lørdag.

I en oppdatering dagen før den store dagen opplyser det britiske slottet at Markle har spurt sin kommende svigerfar prins Charles om å følge henne til alters.

«Prinsen av Wales er glad for å kunne ønske frøken Markle velkommen til kongefamilien på denne måten», heter det i pressemeldingen.

Flere har spekulert på hvem som skal følge Markle ned kirkegulvet, etter det ble klart at faren Thomas ikke skal være med i bryllupet.

TMZ rapporterte tidligere i uken at Thomas Markle ikke rekker bryllupet til sin datter, etter at han hadde et hjerteinfarkt nylig .

«Jeg har alltid brydd meg om faren min, og håper han kan få tiden han trenger for å fokusere på helsen sin», uttalte Markle i en pressemelding 17. mai.

Nå har altså Charles kommet til unnsetning - og hele seansen kan du se på VGTV og lese om på VG lørdag fra om lag klokken 10.

Det har vært flere kontroverser knyttet til Meghan Markles familie, og halvsøsteren Samantha og halvbroren Thomas har tidligere kritisert både søsteren og prinsen.

Thomas Markle jr. gikk så langt som å be prins Harry om å avlyse bryllupet i et åpent brev.

Meghans forhold til foreldrene, Thomas Markle og Doria Ragland, som skilte seg etter åtte års ekteskap i 1987, skal på en annen side være godt.

Ragland skal være i bryllupet, og ankommer med datteren rett før vielsen i lørdag.