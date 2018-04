Dårlig stemning: Tom Cruise og John Travolta er begge medlemmer av Scientologikirken. Det skal ha ført til uvennskap mellom de to filmstjernene. Foto: Reuters

Tom Cruise og John Travolta i full krangel

Publisert: 18.04.18 08:21

Scientologi- stjernene skal være bitre rivaler. – De avskyr hverandre, røper en sikkerhetsvakt ved kirken til «The Daily Mail»

På filmlerretet og røde løpere er Tom Cruise (55) og John Travolta (64) gode busser, men privat skal det være alt annet enn harmoni som preger forholdet mellom de to superstjernene.

Hollywood- kjempene har lenge vært frontfigurer for den omstridte Scientologikirken , og det skal være behandlingen de får i kirkesamfunnet som er årsaken til striden.

Misunnelse

I følge den engelske avisen Daily Mail skal forholdet ha surnet kraftig etter at Tom Cruise ble belønnnet med prisen «Freedom Medal of Valor» for sin hengivenhet til Scientologien. Dette skal ha provosert Travolta kraftig.

– Det er ingen hemmelighet at de avskyr hverandre. Travolta var ikke invitert til Cruises bryllup med Katie Holmes, og det sier alt. Travolta ser ikke på Cruise som sin overmann på noen måte, så da Cruise fikk medaljen fra ble han rasende, sier Brendan Tighe (37), tidligere sikkerhetsvakt i Scientologikirken, til Daily Mail.

I følge Tighe handler det hele om misunnelse.

– Miscavige (leder for Scientologikirken), har tidligere sag til Travolta at han var den mest hengivne scienlogogen og at han er den som har introdusert flest nye medlemmer til kirken. Når Cruise fikk prisen følte Travolta det som en enorm urettferdighet , og ble rett og slett sjalu, sier Tighe.

Hissig Travolta

Brendan Tighe har selv vært scientolog i 30 år og jobbet som sikkerhetsvakt ved kirkens hovedkontor i Clearwater, Florida. Daily Mail skriver at dette har gitt Tighe et unikt innblikk i kjendiskulturen i kirken , og bråket mellom Travolta og Cruise.

I følge Tighe kjemper de om å være trossamfunnets offisielle «nummer to», posisjonen under lederen David Miscavige. Han hevder at Travolta tidligere var favoritten til lederen, men at det i dag er Cruise som har inntatt denne posisjonen. Det skal ha forargret Travolta.

Særbehandling

– Travolta får ingenting gratis, ingen gir han absurde gaver som et fly, skreddersydde sykler eller ekstravagante tjenester, sier Tighe til Daily Mail.

Fra 2002 til 2009 Tighe jobbet med sikkerheten rundt Tom Cruise de gangene han bodde på «The Sandcastle», et hotell som eies av kirken. Han er likevel ingen nær venn av filmstjernen.

– I løpet av alle de årene sa han hei til meg kanskje tre ganger, selv om jeg var på hotellet med ham hver dag. Han hodt seg for seg selv.

Han hevder også at han fikk beskjed om å bleke tennene når han jobbet med Cruise, fordi han måtte ha « et fint smil for Tom Cruise».