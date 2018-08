SOM FAR, SÅ DATTER: Nå vet også Tomine Harket hvordan det føles å toppe den norske hitlisten. Her med pappa Morten i 2015.. Foto: TROND SOLBERG

Tomine Harket topper VG-lista med Alan Walker

Publisert: 06.08.18 19:47 Oppdatert: 06.08.18 20:05

33 år etter at pappa Morten gjorde det første gang har Tomine Harket (25) inntatt poptronen i Norge, med en låt som også tar av internasjonalt.

– Det er ikke alltid like lett å bare bli omtalt som «datteren til Morten Harket ». Jeg vil bli kjent for det jeg gjør selv.

Dette sa Tomine Harket til Budstikka sommeren for ti år siden. Da var hun 15 og travel med popgruppen Fixx, som ikke endte med å ta verden med storm.

På dette tidspunktet var det allerede fire år siden det første gang ble nasjonal oppmerksomhet rundt hennes musikalske gjøren og laden; som 11-åring fikk hun tittelrollen i en oppsetning av musikalen «Annie».

Senere ble det Melodi Grand Prix i 2010 og «Stjernekamp» i 2016.

Nå kan hun notere seg genuin popsuksess. Harket er nemlig en av to som fører ordet på den nye Alan Walker -singelen «Darkside», som går rett til topps i sin første uke på VG-lista , Norges offisielle hitliste.

Der danker de ut låten og mannen som har landeplaget Norge gjennom hele hetebølgen: Mads Hansens «Sommerkroppen», som har toppet VG-lista i åtte strake uker.

– Det er veldig, veldig gøy, sier Tomine Harket til VG nå.

Pappa Morten og hans a-ha har hatt ni VG-listetopper. «Take On Me» var den første, i 1985, mens den foreløpig siste var «Celice» i 2005. Som soloartist har Morten Harket toppet singellisten to ganger, senest i 2012.

Tomine sier hun ikke har tenkt noe over at hun nå når et hitnivå av typen faren hennes er godt vant til.

– Jeg tror det hadde føltes like bra om pappa ikke var pappa; det er jo ikke noen konkurranse, dette, ler hun.

– Sjukt

Tomine Harket går til noenlunde dekket bord i dette tilfellet: «Darkside» er Alan Walkers sjette VG-listetopp på tre knappe år.

Ti dager etter utgivelsen spilles låten nå i underkant av en million ganger daglig på Spotify, hvor den suser oppover den globale listen.

– Det er helt sjukt! Jeg har en app for artister som medvirker på låter, og der inne blinker alt i rødt hele tiden. Hver dag er det bare «ja, da var det en million til», det er jo uvirkelig, og gir mye mer oppmerksomhet enn jeg er vant til.

Oppmerksomhet får hun også av kleskjeden Zalando, som i disse dager ruller ut kampanjen «We are next», hvor Harket figurerer sammen med et knippe andre unge mennesker som går i sine berømte foreldres fotspor – fotografert av modellegenden Helena Christensen.

Harket mener nå å ha et avslappet forhold til det å bli målt mot popikon-pappaen sin.

– Jeg føler at jeg har et eget navn og er en egen person. Og det er ikke det at jeg ikke vil bli forbundet med pappa, det er bare at det er deilig å få kudos for å ha gjort noe selv.

Puppekamp

Harket har definitivt gjort noe faren ikke har gjort: Stilt seg i spissen for norske kvinner som ønsker å «free the nipple» – altså la kvinnelige brystvorter slippe å dekkes til som følge av moralske retningslinjer.

Husker du? – Tenkte at folk bare så puppene, ikke meg

– Jeg fikk veldig behov for å skrive om det en stund, sier Harket, som ofte spanderer hud på Instagram, hvor kvinnelige brystvorter er forbudt å vise.

– Jeg synes det er merkelig at vi er kommet så langt på så mange måter, men så er det ikke greit å gi morsmelk til ungen sin på et offentlig sted, stusser Harket, som ønsker å gjøre mer ut av kampanjen når hun får tid til det.