TVITRET OM PREIKESTOLEN: Tom Cruise la ut en melding på både Twitter, Instagram og Facebook, der han skrev at han skulle ønske han kunne overvært førpremieren på «Mission Impossible» på Preikestolen denne uken. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Tom Cruise om filmvisning på Preikestolen: – Skulle ønske jeg kunne vært der

Publisert: 02.08.18 23:13

RAMPELYS 2018-08-02T21:13:44Z

Natt til torsdag hadde «Mission Impossible- Fallout» førpremiere på Preikestolen. Tom Cruise selv skriver på sin egen Twitter at han skulle ønske han kunne vært der.

I spektakulære omgivelser på toppen av Preikestolen fikk omkring 2000 publikummere se den nye «Mission Impossible» filmen denne uken.

Les også: «Mission: Impossible- Fallout»: Usannsynlig moro

Delte i sosiale medier

Hovedrolleinnehaver Tom Cruise var invitert, men kunne ikke komme til filmvisningen. Men Hollywood-kjendisen la ut en melding på både Twitter, Instagram og sin egen Facebook-side der han beklager at han ikke kunne være til stede, melder Stavanger Aftenblad.

« I really wish I could have been there», skriver Cruise i innlegget.

Actionhelten hadde også laget en egen videohilsen til publikum som ble vist før filmvisningen startet.

Utendørskino

Og det er ikke bare Cruise som skulle ønske han kunne vært til stede da «Mission Impossible» ble vist i naturskjønne omgivelser.

Den engelske avisen Daily Mirror skrev en egen sak om filmvisningen denne uken, der de stilte seg spørsmålet om ikke dette er verdens fineste utendørskino.

Storfilmen med Tom Cruise i hovedrollen vakte stor oppmerksomhet over hele Norge da sluttscenene ble spilt inn på Preikestolen i Lysefjorden i fjor høst.

Vekker oppmerksomhet

De fire dramatiske minuttene der superstjernen henger fra kanten av den ikoniske turistattraksjonen, ble sett på som en kjempeseier for norsk turisme. For mange var det nok derfor en nedtur å se at regissør Christopher McQuarrie har plassert Preikestolen i Kashmir i India.

Det ser likevel ut til at folk får med seg at det er faktisk er Preikestolen i Norge, og ikke en fjelltopp i Kashmir, man faktisk ser i filmen.