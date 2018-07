AVLYSER: – Avgjørelsen har vært den vanskeligste å ta, skriver rapper Cardi B, som egentlig heter Belcalis Almanzar på sin Instagram-konto. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Rapper Cardi B (25): – Undervurderte «mamma-greia»

Rapperen avlyser Nord-Amerika-turneen med Bruno Mars.

New York-rapperen skulle egentlig bruke høsten på å turnere i USA og Canada med artist Bruno Mars , på 24K Magic World Tour.

– Jeg blir ikke med Bruno på turné denne høsten. Jeg trodde seks uker etter å ha født datteren min ville være nok tid til å komme meg mentalt og fysisk, begynner Cardi B på Instagram.

– Jeg trodde også at jeg kunne ta henne med meg på turné, men jeg tror jeg undervurderte hele denne «mamma-greia», skriver hun videre.

Videre skriver rapperen at hun ikke er klar til å etterlate datteren, ettersom leger har forklart at det ikke vil være sunt for henne å være med på turneen.

10. juli fikk Cardi B og mannen Offset, fra hiphop-trioen Migos, en datter. Hun har fått navnet Kulture Kiari.

– Jeg håper dere forstår at denne avgjørelsen har vært den vanskeligste å ta, men jeg må gjøre det som er best for meg selv og mitt barn, skriver hun, før hun takker Bruno Mars for å være forståelsesfull.

– Jeg vet vi vil dele scene når tiden er rett, skriver Bruno Mars på Twitter , og legger til at han vil spille Cardi Bs sang «Bodak Yellow» hver kveld for å ære henne.

I sommer skulle Cardi B egentlig spilt under Palmesus i Kristiansand og på Roskilde-festivalen i Danmark. I april kom nyheten om at hun var gravid, med termin i juli. Hun valgte derfor å avlyse konsertene.

Tidligere i juli ble Cardi B historisk , som første kvinnelige rapper med to sanger på toppen av Billboard Hot 100.