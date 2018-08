DANS MED AUNE: Allerede på lanseringen tok Dorthe Skappel og Aune Sand tak i hverandre og svingte seg. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

«Skal vi danse»-klare Dorthe Skappel: –Jeg blir «kvapsete» på midten når jeg ikke trener

Publisert: 07.08.18 11:14 Oppdatert: 07.08.18 12:53

RAMPELYS 2018-08-07T09:14:26Z

TV-dronningen sa nei i fjor, men i år passet det endelig. Nå håper hun alt ender i en bitteliten magetopp ved juletider.

I høst er det klart for nok en runde av TV 2 -programmet «Skal vi danse». Tirsdag presenterte TV 2 hvilke 12 kjendiser som skal danse seg gjennom høstmånedene, og der fikk pressen servert et ganske ungt cast - med enkelte overraskelser. Den kanskje aller største overraskelsen for de fleste er at TV 2-veteran og «God kveld Norge»-dronning Dorthe Skappel (55) skal delta.

– Jeg er ganske flink til å holde tett, så det er veldig få som har visst om at jeg skal være med. Jeg er så klart spent, jeg har ikke danset siden ungdomsskolen - og vet jo ikke om jeg har lyst engang! Folk kjenner meg nok ikke som en treningsnarkoman akkurat, men jeg har nok mer konkurranseinstinkt enn man skulle tro, sier Dorthe Skappel til VG.

Den 55 år gamle TV-dronningen er mer kjent for sin rolle som programleder for «God kveld Norge» enn for sin treningskarriere.

– Jeg er verdens dårligste på å trene, for jeg synes det er så drepende kjedelig. Jeg er nødt til å ha et slags mål, noe å trene mot. Da blir det gøy. Da går jeg «all in», som betyr at hvis jeg først begynner med trening som det her - blir det helt altoppslukende og nesten manisk. De rundt meg vil nok påstå at jeg blir manisk.

– Vil man se en allerede slank Dorthe enda slankere i løpet av høsten, tror du?

– Jeg håper da det! Neida, men når man er så høy som meg - så synes det veldig godt når man blir større. Det blir mye menneske på en måte. Sånn sett synes jeg det er deilig å være litt slank. Men når jeg ikke trener så mye blir jeg litt kvapsete på midten. Jeg løper liksom ikke rundt med magetopp. Haha, hvis jeg går ned fem, seks kilo i løpet av høsten, da skal du ikke se bort ifra ei litta magetopp til jul, gitt!

Dorthe, som i en årrekke også ledet TV 2-programmet «Gullruten», takket nei til «Skal vi danse» i fjor høst. Nå passet det bedre. Men hun erkjenner at det er flere grunner til at hun takket ja til å delta i år.

- Det hadde nok mest å gjøre med at en massiv gjeng i TV 2 gjerne ville at jeg skulle være med. Det var mye smiger. Når de høye herrer vil at jeg skal delta, da biter jeg på vet du. Men en av grunnene var at jeg ville gjøre noe annet og at jeg etter hvert har følt på at jeg trenger ekstra utfordringer. Og da er det fint å kunne gjøre «Skal vi danse», forteller hun.

En helt ny treningshverdag og mange timer dansetrening hver dag er imidlertid ikke den eneste utfordringen Dorthe Skappel vil møte i høst. For i år, som tidligere, vil hun lede «God kveld Norge», som kommer på skjermen rett etter at «Skal vi danse» er over.

«God kveld Norge» spilles inn på fredager, men det vil likevel kreve nøye planlegging for å få alt til å gå opp.

– Hvordan løser dere det?

– Det er veldig mange typer scenarier vi har vært igjennom, og jeg tror ikke vi har landet det hundre prosent heller. Det jeg vet er at jeg har en reporter som skal steppe inn og introdusere den første saken oppe fra «Skal vi danse». Da kan det jo være at jeg blir med bare i starten, litt anpusten - og «stikke» derfra etterpå. Så får vi dekke «Skal vi danse» som vi alltid har gjort, med opp og nedturer på alle, meg selv inkludert.

– Så du vil ikke være live fra «Skal vi danse» hver lørdag for å sikre deg stemmer til neste lørdag?

– Nei, jeg tror ikke det. Å omstille seg så fort, det er ikke lett. Man er full av adrenalin, og det vet jeg jo fra før - at da er man litt i sin egen tåkete verden. Å ha meg live tror jeg kommer til å gå veldig galt. Da vil det komme mye rart! For alle parter er det bedre at jeg får samlet meg litt, sier Dorthe Skappel til VG.