UTEN SAMTYKKE – INGEN ARVERETT: Dronning Elizabeth har nå gitt sitt samtykke til ekteskapet mellom prins Harry og Meghan Markle. Hadde han ikke bedt om dronningens samtykke, ville hans barn ikke fått arverett til tronen. Foto: Eddie Mulholland / TT / NTB scanpix

Nå har dronningen gitt sitt samtykke til prins Harry og Meghan

Publisert: 15.03.18 18:51

Dermed falt den siste brikken på plass for prins Harry og Meghan Markle: Onsdag ga dronning Elizabeth sitt formelle samtykke til at de kan gifte seg.

I erklæringen fra Buckingham Palace heter det blant annet: «Jeg gir med dette mitt samtykke til ekteskap mellom mitt kjære, elskede barnebarn, prins Henry Charles Albert David of Wales og Rachel Meghan Markle».

I henhold til «Royal Marriages Act 1772» kreves det at alle etterkommere av George II må få monarkens formelle tillatelse til å inngå ekteskap. Men slik er det i praksis ikke i dag.

Akkurat som da dronningen i 2011 ga sitt samtykke til at prins William kunne gifte seg med Kate Middleton, er prins Harry også en av en håndfull kongelige i England som må innhente dronningens samtykke før ekteskap.

– Hadde han ikke gjort det, ville hans arvinger ikke fått arverett til den britiske tronen, skriver AP

Prins Harry er nummer fem i arverekken til den britiske tronen. Meghan Markle er den første fraskilte amerikaneren som får monarkens velsignelse til å gifte seg inn i den britiske kongefamilien. Hun og prins Harry gifter seg i Windsor Castle 19. mai.

Selv om det blir et storstilt kongelig bryllup med mange fornemme gjester, er det også invitert mer enn tusen representanter fra folket.

Kensington Palace har annonsert at totalt 2640 mennesker er invitert innenfor grunnen på Windsor Castle, skriver Telegraph .

De inviterte får se de nygifte etter at de har gitt sitt ja i Georges kapell.

I tillegg til 530 personale fra kongehuset og 600 personer fra Windsor Castle, er over tusen veldedighetsarbeidere, lokale helter og skolebarn invitert til å dele dagen med brudeparet.

– Dette bryllupet, som alle bryllup, vil være et øyeblikk med festligheter og glede som vil reflektere karakteren og verdiene til bruden og brudgommen, uttalte en talsperson for brudeparet til The Telegraph .