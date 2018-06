Mistenkt skytter i XXXTentacion-drap arrestert

Publisert: 21.06.18 15:02 Oppdatert: 21.06.18 15:23

Flere medier siterer åpne politikilder på at én person er i varetekt etter at den kontroversielle rapperen ble skutt på åpen gate mandag.

The New York Daily News var den første til å omtale at én person er arrestert etter at rapperen XXXTentacion ble drept mandag ettermiddag.

Avisen skriver at arrestasjonen er bekreftet av politisjef Robert Schakenberg i Broward Countys sheriffkontor. Den mistenkte er en 22 år gammel mann, som er siktet for overlagt drap, brudd på prøvetid for tyveri av kjøretøy og kjøring uten gyldig førerkort, skriver avisen.

Det er uklart om politiet ser etter flere mistenkte.

Presseansvarlig på sherrifkontoret, Gina Carter, har lagt ut bilde av den mistenkte, Derrick Deonshay Williams på Twitter, og bekrefter at det er personen som er arrestert.

XXXTentacion, eller Jahseh Dwayne Onfroy som han egentlig heter, ble drept utenfor en motorsykkelforhandler i Florida i starten av denne uka. Han ble 20 år gammel. De ble da meldt om to ukjente gjerningspersoner med våpen.

Én av teoriene politiet etterforsker er om angrepet var et ran. I bilen Onfroy kjørte var det en Louis Vuitton-veske, som kan ha vært målet.

XXXTentacion var en svært kontroversiell rapper som blant annet er tiltalt for mishandling av sin gravide kjæreste i 2016. Han slo gjennom i august i fjor med albumet «17».