Serena Williams oppfordrer kvinner til å ta grep

Tennisstjernen mener kvinner bør ta det første steget.

«Verden forteller deg at du bør vente, at det er høflig. Og at gode ting bare vil komme. Men, om jeg ventet på å bli bedt med inn, ville jeg aldri skilt meg ut», er det første Williams sier i reklamefilmen som skal vises under Super Bowl .

I et intervju gjort med CBS This Morning, snakker Serena Williams åpent om budskapet bak reklamefilmen laget i samarbeid med dating-appen, Bumble . Det er kun en liten smakebit av reklamefilmen som foreløpig er sluppet - resten blir ikke vist før Super Bowl, det årlige mesterskapet i amerikansk fotball.

Det kreves altså at kvinnen skal ta det første steget, om hun ønsker kontakt med en person via appen. Budskapet er ikke bare at kvinner skal ta det første steget i dating-verden.

I intervjuet forteller Williams at når det gjelder temaene lik lønn, tid på banen eller show-tid, er det viktig for den nye generasjonen å vite at de må bruke stemmene sine.

– Vi må fortelle verden at, «hei, vi er like gode. Vi har jobbet like hardt». Dette vet jeg, for jeg har jobbet hardt siden jeg var tre år! Jeg fortjener samme behandling som alle andre, deler Williams til CBS.

«Og fremfor alt, ikke vent med å bli gitt makt. For her er det de ikke forteller deg: Vi har det allerede», avslutter hun.

Vil styrke kvinner

Den amerikanske tennisstjernen er gift med mannen Alexis Ohanian, og sammen har de datteren Olympia (1). Da This Morning-verten, Bianna Golodryga, spør hvilken verden Williams håper datteren skal vokse opp i, trenger hun ikke lang betenkningstid før hun svarer.

– Jeg tror at med vårt budskap, og det vi gjør nå, hjelper vi virkelig neste generasjon, som min datter er en del av. Og det motiverer meg til å snakke høyere og gjøre mer. Når jeg ser på henne, ønsker jeg bare at hun skal ha samme muligheter som, om jeg hadde fått en gutt, han ville hatt, sier tennisspilleren.

