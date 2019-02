NYBAKT MAMMA: Samantha Skogrand, her fotografert i 2014. Foto: Vågenes, Hallgeir

Samantha Skogrand om fødselen: - Jeg gråt og klarte ikke puste, samtidig

Programleder Samantha Skogrand gikk fjorten dager over termin med sin førstefødte, og forteller om en heftig fødsel.

Publisert: 18.02.19 15:17 Oppdatert: 18.02.19 15:47







Skogrand og samboeren Emil Hegle Svendsen ble foreldre til en liten gutt i slutten av januar.

I sin podkast «Babyboom», som Skogrand har sammen med venninnen Jamina Iversen (samboer med programleder Stian Blipp), åpner hun opp om fødselen.

Podkasten handler, som navnet indikerer, om det å få barn, og Skogrand sparer ikke på detaljene.

– Jeg satt på fire og hang over sengen. Klarte ikke puste meg gjennom smertene lenger. Jeg gråt og klarte ikke å puste, samtidig. Men da skjønte jeg at noe nærmet seg, sier hun.

Skogrand var på plass da Hegle Svendsen fortalte at han hadde lagt opp i fjor:

Skogrand fortsetter:

– Jeg tenkte «please, jeg orker ikke mer». Jeg så at Emil begynte å gråte. Og da begynte jeg å gråte også. Han så så motløs ut, han satt bare i stolen og gråt. Men jeg hylgråt selv. Da kom det leger inn, også, for å sjekke hvordan babyen lå. Da begynte det nok å nærme seg en avgjørelse om de skulle ta keisersnitt. På et tidspunkt var det nok fem-seks personer der inne, forteller hun.

Programleder Skogrand sier at fødselen ble satt i gang med ballong, fordi hun gikk langt over termin.

VG har vært i kontakt med Skogrand, som ikke ønsker å kommentere saken utover det hun allerede har sagt i podkasten.

BLE NYLIG FORELDRE: Samantha Skogrand og Emil Hegle Svendsen, her på rød løper i 2017. Foto: Hansen, Frode

Skogrand forteller inngående om fødselen, at hun ikke fikk sove etter fødselen ble satt i gang på kvelden, at hun kastet opp flere ganger underveis i fødselen og at hun sto nesten hele fødselen.

– Jeg ble så kvalm av å ligge og kastet opp flere ganger underveis, sier hun.

Ifølge Skogrand var tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen aktiv på massasjefronten, og hjalp til med å massere både ben og korsrygg.

– Han hadde ikke et lite hode heller, kan jeg fortelle dere. Jeg fikk beskjed om at for hver rie måtte jeg presse. Men på et tidspunkt mistet jeg riene, og det ble helt stille. Jeg kjente at hodet hans var der, og at det gjorde vondt. Men dryppriene hadde vært så vonde at jeg tenkte ikke så mye over disse. Men det var ekkelt, for jeg kunne ikke presse uten rier.

Hun fortsetter:

– Da begynte en av sykepleierne å kna skikkelig på puppene mine. Å pumpe magen min, trykke ned på magen. De ville stimulere frem riene. Jeg begynte også å ta på puppene mine og sa «kom igjen, kom igjen»

Etter at fødselen var overstått, kom følelsene for alvor.

– Han ble lagt på brystet mitt. Han var ganske blå, men fikk farge nesten med én gang og begynte å skrike. Han var så varm. Jeg husker jeg sa at «Jeg har aldri vært så lykkelig». For du blir så utrolig lettet. Det er sant at all smerte forsvinner etterpå, selv om det kommer tilbake senere, forteller hun.

Fem dager etter fødselen hadde den nyfødte offisielt sett et navn.

– Vi hadde fire navn på blokka, og da han kom ut var han en Magnus. Så han er en perfekt, liten Magnus. Det var Emil enig i, røper Skogrand i podkasten.