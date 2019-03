«Farmen kjendis»-Tiril brast i gråt etter seieren: – En eksplosjon av følelser

«Farmen kjendis»-vinneren rømte landet og feiret seieren på Kiel-ferga med kjæresten. Det ble en tårevåt affære. – Vi gråt om hverandre hele dagen, sier hun.

Den tredje utgaven av «Farmen kjendis» er over. Og etter en nervepirrende finale var det til slutt Tiril Sjåstad Christiansen (23) som kunne strekke armene i været, etter å ha slått sin svært gode venninne Kathrine Sørland (38) i den store finalen.

– Helt sykt! Sier vinneren, som da avgjørelsen falt ikke skjønte at hun hadde vunnet, til VG.

– Jeg misforsto fullstendig. Begge svarte feil på det siste spørsmålet, så jeg trodde det gikk til utslagsspørsmål. Jeg var ganske «pist» på meg selv, og skjønte rett og slett ingenting da jeg hadde vunnet. Det var en eksplosjon av følelser, erindrer hun.

BRAST I GRÅT: Tiril var full av følelser etter å ha slått venninnen Kathrine Sørland i søndagens «Farmen kjendis»-finale. – Jeg hadde så vondt av henne. Det er stor forskjell i å bli nummer én og to, sier vinneren. Foto: Geir Olsen

Kathrine Sørland var ikke bitter etter finaletapet.

– Det hadde kanskje vært bittert om det var snakk om en annen type konkurranse. Nei vet du hva, den dama der. Det er veldig kult at hun vant. Jeg er så glad på hennes vegne, og ser ikke på det som et nederlag i det hele tatt, forteller hun.

– En veldig emosjonell dag

Ikke så langt unna finaleplassen ventet Stian Lauritzen (29), mannen «Farmen»-vinneren har vært kjæreste med i drøye to år. Og etter en fartsfylt finalefest, som Stian ikke var med på, satte de seg i bilen og kjørte mot Kiel-ferga. Neste stopp: Frankrike, der Stian skulle jobbe med Tour de France.

– Det var så mye følelser! Vi gråt om hverandre hele dagen. Jeg har aldri sett Stian grine så mye. Det var en veldig emosjonell dag. Og så husker jeg at jeg var så vanvittig sliten.

I Frankrike var de i en liten uke.

– En dag ringte «Farmen»-psykologen og spurte hva jeg gjorde. Jeg sa jeg var på «roadtrip» med kjæresten. Det var ikke så lurt, mente hun. Hun var veldig beskyttende og anbefalte absolutt ikke det. Men det gikk helt fint, vi koste oss veldig.

Spesielt én ting overrasket den 23 år gamle freestyleutøveren da hun etter fem uker på gården i Hedmark endelig fikk se kjæresten igjen - etter å ha gått helt til topps i konkurransen.

HJEMME IGJEN: Tiril Sjåstad Christiansen og kjæresten Stian Lauritzen feiret «Farmen kjendis»-seieren med forlovelse og bare god stemning. Nå venter bryllup i Italia. Foto: Mattis Sandblad

– Han hadde gått ned så mye i vekt da jeg kom hjem, så jeg kjente ham jo ikke igjen! Han skulle løpe maraton, og var helt «ripped». Vi snakket om det før jeg dro, at det skulle bli spennende å se hvordan kroppen min ville forandre seg. Så møtes vi igjen, og ser at jeg har gått opp i vekt, mens han var blitt syltynn, sier Tiril og ler.

Angret seg og fridde

Stian Lauritzen jobber som osteopat på en klinikk på Sagene i Oslo og er sønn av en annen kjent TV-profil, nemlig Dag Otto Lauritzen (62).

I desember i fjor tok han mot til seg, og fridde til Tiril. Det gjorde han på familiehytta på Hovden, og det ble en mildt sagt tårevåt affære, avslører paret.

SE, SÅ LYKKELIGE: Dette bildet av Tiril og Stian ble tatt få timer etter at de hadde forlovet seg i desember. Foto: Privat

– Vi var på polet og kjøpte med oss litt lagringsvin, og dro opp dit. Det var helt perfekt. Under middagen sa jeg «Det er sånn jeg vil bli fridd til, dette er oss». Det jeg ikke visste var at han hadde tenkt til å fri dagen etter. Da jeg sa det angret han seg, og fridde der og da.

Stian forteller:

– Jeg hadde tenkt til å gjøre det på en topp, men så på værmeldingen at det var overskyet og kaldt. Da orket jeg ikke å vente heller. I forkant av noe sånt tenker og tenker man, og prøver å se for seg hvordan det skal være. Men når det først skjer, blir det noe helt annet.

– Hvordan reagerte du, Tiril?

– Å fy, du skal bare vite. Jeg gråt og jeg gråt. Jeg sa «du kødder nå, du kødder, sant»? Jeg var helt fra meg. Jeg fattet det ikke og trodde han tullet da han gikk ned på knærne. Så vanvittig uforberedt. Etterpå satt vi på saueskinnsteppet foran peisen, spiste is, og ringte rundt til foreldrene våre mens alle grein. Jeg var til slutt hoven rundt øynene, og rett og slett bare så sliten av å gråte.

Gifter seg i Italia

Tirils foreldre visste at frieriet skulle komme. Dagen før hadde nemlig Stian ringt dem og bedt om tillatelse.

– Men mine foreldre visste ingenting. Så de fikk helt sjokk. Jeg trengte jo ikke deres tillatelse, og visste at de uansett har godkjent henne for lenge siden.

– Det ble kanskje litt tårevått for deg også, Stian?

– Ja, jeg gråt så mye. Jeg tror jeg klarte å få frem to ord.

HYLLET: Mentor og mentors kone, Even og Vigdis Nashoug, tok seg tid til å gratulere «Farmen»-vinneren på etterfesten, som fant sted i juli i fjor. Foto: Olsen, Geir

«Farmen kjendis»-vinneren nikker bekreftende.

– Han begynte med «Du er min superwoman». Så begynte han å grine. Jeg fikk en Superwoman-pez og den flaska med vin vi drakk - den har vi spart på.

Neste år gifter paret seg i romantiske Italia.

– Trenger ikke forsvare oss

– Det har gått veldig fort?

– Ja, mange mener det. Men vi trenger ikke forsvare oss. Tidlig i forhold til hva? Vi flyttet sammen på dag én, bare det var jo helt sykt. Jeg tror egentlig vi er et godt forbilde for vennene våre i den forstand at vi kan vise at man ikke trenger å ha vært sammen i ti år for å stifte en familie, flytte sammen eller for at man kan gifte seg. Man kjenner hva som er rett. Og da er det bare å gi bånn gass, mener 23-åringen.

Paret, som bor på Voksenkollen i Oslo, har kjøpt seg nytt hus bare noen hundre meter fra der de bor nå. Dit flytter de om bare noen uker.

Da starter bryllupsplanleggingen for alvor.

– Vi har planlagt litt, men det har ikke blitt så mye midt i dette «Farmen»-sirkuset. Vi skal ned til Italia en langhelg i mai og se på et par steder. Etter det går det nok slag i slag, forteller paret, som tenker å ha rundt hundre gjester på den store dagen.

Fikk kyssesyken

Seieren i «Farmen kjendis» betyr at Tiril Sjåstad Christiansen fikk med seg en bil hjem fra TV-innspillingen. Den har de bestemt seg for å selge, og heller kjøpe seg en større én.

HJEMMEIDYLL: Stian og Tiril bor på Voksenkollen i Oslo. Snart flytter de noen hundre meter bort i gata. Foto: Mattis Sandblad

Og selv om gjensynsgleden mellom Tiril og Stian var stor i dagene etter at TV-innspillingen var avsluttet, var ikke Frankrike-turen helt fri for trøbbel.

– Tiril ble syk med urinveisinfeksjon nesten med en gang hun kom ut, så vi måtte finne en lege i Frankrike, på en søndag - i en bitteliten landsby, forteller Stian.

Men det stoppet ikke der:

– Rett etterpå fikk jeg kyssesyken, sikkert fordi jeg hadde kjørt kroppen for hardt der inne. Jeg hadde en helvetes sommer, egentlig. Jeg var veldig sliten, og trodde det bare var ettervirkninger av «Farmen kjendis». Jeg hadde så vondt og gikk på så mye smertestillende. Én dag begynte ansiktet mitt å hovne opp. Jeg så ikke ut! Da kontaktet jeg en lege, som fortalte meg at det var kyssesyken.

Vil bli programleder

Med «Farmen kjendis» som et avsluttet kapittel gleder Tiril og Stian seg nå til å kunne se framover - uten alt for mange forstyrrelser på veien.

– Det skal bli godt å få en avslutning og bli ferdig med det. Jeg er veldig stolt av Tiril, og over at hun har klart å være seg selv oppi dette. Jeg tror de andre deltagerne var forberedt på at hun var idrettsutøver, men ikke at hun har en sånn vanvittig vinnerskalle, mener Stian.

Tiril, som har bestemt seg for å kutte kraftig ned på idretten og å slutte med konkurransekjøring, er aller mest klar for å gjøre mer TV.

– Som programleder?

– Ja, noe i den duren. Jeg går all in! Det er ikke reality som driver meg, jeg har heller til å skape noe selv, sier den stolte «Farmen kjendis»-vinneren til VG.