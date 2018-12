GODE TIDER: Modellen Heidi Klum skal gifte seg igjen. Denne gangen med gitarist Tom Kaulitz. Foto: VALERIE MACON / AFP

Heidi Klum har forlovet seg

Den kjente modellen avslører på Twitter at hun skal gifte seg. Der viser hun også fram forlovelsesringen.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 24.12.18 21:35

Modellen Heidi Klum (45) har fått litt av en julegave. Mandag, på selveste julaften, avslører hun nemlig at kjæresten Tom Kaulitz (29) har fridd til henne og fått ja.

Med teksten «Jeg sa ja» , etterfulgt av et hjerte og et bilde av paret og ringen, var det på Twitter at hun røpet den store nyheten.

Allerede i oktober uttalte «America’s Got Talent»-dommeren til US Magazine at hun ikke har hastverk med å ta forholdet med Kaulitz enda et steg videre. Kaulitz spiller gitar i bandet Tokio Hotel.

– Vi får se, tiden får vise. Vi har jo ikke vært sammen så lenge, vi møttes jo så sent som i februar, fortalte hun til den amerikanske nettavisen.

Klum har datteren Leni (14) sammen med ekskjæresten Flavio Briatore, samt Henry (13), Johan (11) og Lou (9) sammen med eksmannen Seal. Modellen har tidligere også fått spørsmål om barna liker hennes nye kjæreste.

– Ja, det gjør de virkelig, var svaret til US Magazine.

Ifølge den samme avisen forteller ikke-navngitte kilder at paret så svært forelsket ut under deres tur til Mr. Chow i Beverly Hills bare dager før de annonserte forlovelsen.

På lille julaften skal Heidi Klum og Tom Kaulitz ha tatt med seg barna og dratt på Disney’s California Adventure.

Forlovelsesnyheten kommer tre måneder etter at Klum tilbakeviste rykter om at de skulle gifte seg, etter at hun ble sett med en stor diamantring på fingeren under Emmy-utdelingen.

– Jeg vet ikke hvorfor alle spør meg om det. Alle spør meg. Når man driver med det jeg driver med er mote viktig. Jeg ser alltid etter det som passer til det jeg skal ha på meg. Så jeg bruker store ringer, sa 45-åringen til nettstedet People i september.