Kong Carl Gustaf om Svenska Akademien: Aldri vurdert å trekke seg

I SVT-dokumentaren «Året med kongefamilien» åpner svenskekongen opp om skandalene rundt språk- og litteraturinstitusjonen.

Svenska Akademien - som er mest kjent for å dele ut Nobelprisen i litteratur - var tidligere i år preget av en dyp krise – 18 kvinner gikk ut og anklaget ektemannen til akademimedlem Katarina Frostenson, Jean-Claude Arnault, omtalt som «Kulturprofilen», for seksuelle overgrep. Han har siden blitt kjent skyldig i to voldtekter.

Han ble også anklaget for lekkasje av nobelprisvinnere til pressen gjennom en årrekke.

Som følge av dette oppsto det intern strid, og flere medlemmer har trukket seg.

Den ærverdige svenske institusjonen deler hvert år ut den kanskje aller gjeveste nobelprisen, i litteratur, men i år ble prisen ikke utdelt, på grunn av konfliktene .

– Noe man ikke gjør

Kong Carl Gustav, som akademiens høyeste beskytter, endret i april på den over 200 år gamle vedtekten om at medlemmene må sitte på livstid. Da hadde allerede fem medlemmer trukket seg i protest.

Til tross for turbulensen forteller nå kongen til SVT at han aldri har vurdert å si fra seg beskytterskapet.

– Det er noe man ikke gjør. Snarere tvert om.

– Det er en veldig kjedelig historie, at akademiet er i den situasjonen den har havnet i akkurat nå. Det er ikke noe som bare påvirker svensk kulturliv, men også mennesker i andre land som lurer på hva som har skjedd i Sverige , sier han.

– Viktig at det finnes

Han forteller at han har fått mange spørsmål om hva som skjer i akademien, men at han ikke ønsker å gå nærmere inn på det.

– Det som er hele poenget med akademiet er at det er selvstendig, og der løser man sine problemer selv, internt. Det er ikke noe man skal styre og stelle med, men kan man hjelpe til og støtte med de mulighetene man har, så gjør man det, sier kongen.

Til tross for det siste årets konflikter slår han fast at akademiet er en viktig institusjon for Sverige.

– Det er viktig at det finnes et akademi som kan verne og ivareta det svenske språket, sier han.