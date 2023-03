FERDIG: Kristina Kvistad Hustad har sagt opp jobben sin som værmelder i TV 2.

Vær-profil slutter i TV 2

Værmelderen Kristina Kvistad Hustad har sagt opp jobben sin og forlater TV 2 etter ti år.

– Det er rart, kjemperart, jeg har visst det en stund, så jeg har rukket å fordøye det litt, sier Hustad til VG på spørsmål om følelsen etter at det ble offentliggjort og legger til:

– Jeg sa det til samboeren min, at nå ble det plutselig veldig ekte.

Hustad skal ha sin siste sending i løpet av mai, melder TV 2.

Hustad fra Sæbø på Sunnmøre begynte i TV 2 i 2013 og har hatt flere roller i kanalen, blant annet som reporter i «God morgen, Norge». Den jobben har hun kombinert med jobben som værmelder siden 2016.

– Det jeg kommer til å savne mest er selvfølgelig alle folkene. Jeg har vokst opp i TV 2. Det er der jeg har mine beste venner. Jeg skal blant annet være forlover til en kollega. Jeg kom rett fra Volda som praktikant til TV 2. Jeg vet ikke om så mye annet, det blir kjempetrist å forlate de, forteller Hustad.

Hustad går videre til jobben som kommunikasjonsrådgiver og produsent i reklamebyrået Maverix.

Værmelderen, programlederen og reporteren forteller at det å nå gjøren noe nytt er noe hun har tenkt på i en lengre periode.

– Jeg tenker at det er viktig å utvikle seg. Det er derfor jeg gjør det. Jeg kunne blitt i jobben for alltid og storkost meg, men for min egen utvikling så er dette riktig.

Direktør for innholdsproduksjon i TV 2, Silje Hovland, sier i en uttalelse til kanalen at de er trist å miste Hustad.

– Vi er veldig lei oss for at Kristina har valgt å slutte i TV 2. Kristina har vært i TV 2 lenge, og spesielt de siste årene er hun blitt en profilert medarbeider i rollen som væranker, sier Hovland.

