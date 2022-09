KONGE: 73 år gamle Prins Charles blir konge. Her i september 2022.

Dronning Elizabeth er død - nå er Charles konge

Dronning Elizabeths sønn, tidligere prins Charles (73), er nå konge.

Publisert: Nå nettopp

Dronning Elizabeth gikk bort i dag - 96 år gammel.

Det meldte Buckingham Palace klokken 19.30 torsdag.

I samme sekund ble hennes sønn, prins Charles, konge. Han var ved hennes side da hun døde.

Offisielt vil han akseptere sin kongsgjerning når det såkalte Accession Council sammen i St. James’s Palace. Dette skjer kl. 10.00 dagen etter Dronningens død.

Det er også her prins Charles skal bekrefte hvilket navn han har valgt som konge. For det er ikke sikkert at det blir kong Charles.

Bakgrunn: «London Bridge is down» - hemmelig kode for Dronningens død

Nyheten kom etter at dronning Elizabeths leger var bekymret for hennes helse. Familien ble raskt varslet, meldte Reuters.

Dronningen døde med flere familiemedlemmer rundt seg ved Balmoral-slottet i Skottland, der hun bare to dager tidligere hadde innsatt Liz Truss som Storbritannias nye statsminister.

Truss sa i en uttalelse at hennes tanker og tankene til folket over hele landet nå går til dronningen og hennes familie.

– Hele befolkningen vil være dypt bekymret over nyhetene som kom fra Buckingham Palace rundt lunsjtider, sa Liz Truss.

TIRSDAG DENNE UKEN: Dronning Elizabeth tok i mot Liz Truss ved Balmoral-slottet tirsdag.

Umiddelbart etter dronningens død, blir dronning Elizabeth og prins Philips eldste sønn konge. Charles ble utnevnt til «prince of Wales» i 1958 og kronet i 1969. Han bærer også titlene duke of Cornwall, duke of Rothesay og lord of the Isles.

Hans fulle navn er Charles Philip Arthur George, men som konge kan det godt mulig tenkes han tar navnet kong Georg VII - etter bestefaren og oldefaren, to konger han ser opp til.

Han kan også velge å beholde sitt døpenavn og ta kongsnavnet Charles, da blir han kong Karl III.

Les mer om hva som vil skje nå i denne kommentaren!

KONGE OG DRONNING: De fleste britiske kongeeksperter tror at Charles kone Camilla, hertuginnen av Cornwall, nå blir dronning.

I motsetning til sin mor, som ble dronning som 25-åring, tar Charles over den britiske tronen som 73-åring.

Han blir den eldste som noensinne tar over som britisk monark.

Mange kjenner historien til Charles: Det var som 29-åring at prins Charles møtte sin første kone, prinsesse Diana. De to var gift fra 1981 til 1996, og fikk to sønner - prinsene Harry og William.

Prinsesse Diana døde i den mye omtalte bilulykken i 1997.

I 2005 giftet Charles seg med Camilla Parker-Bowles hos byfogden i Windsor, som ved giftermålet fikk tittelen hertuginne av Cornwall.

Det er foreløpig ikke klart, men mange britiske kongeeksperter mener at Camilla blir dronning. Dette blir trolig klart iløpet av de første 24 timene etter dronning Elizabeths død.

Camilla ble i 2016 innlemmet i forsamlingen som utgjør tiltredelsesrådet Accession Council, noe som betyr at hun vil være til stede i St. James’s Palace når hennes mann offisielt blir konge.

I mai i år holdt prins Charles sin første trontale, etter at dronning Elizabeth for første gang siden 1963 meldte forfall til åpningen av parlamentet.

Dronningen ble født 21. april 1926 og fikk navnet Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Hun var datter av kong George IV og hans kone Elizabeth født Bowes-Lyon.