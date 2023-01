TV-PRAT: Prins Harry i «The Late Show with Stephen Colbert» tirsdag.

Prins Harry etter bokslippet: − Den aller farligste løgnen

Prins Harry (38) føler seg misforstått og mistolket etter lanseringen av selvbiografien.

Harry går i disse dager fra det ene TV-intervjuet til det andre. Tirsdag – samme dag som den kontroversielle boken «Spare» ble lagt ut for salg – var han gjest hos amerikanske Stephen Colbert (58).

– De siste dagene har vårt vonde og utfordrende, forklarer Harry i talkshowet.

Etter at boken i forrige uke lekket ut i Spania og siden har skapt overskrifter verden over, mener prins Harry at hans skrevne betroelser er blitt vridd og vrengt på i mediene.

Han uttrykker frustrasjon over ikke å kunne «gjøre noe med lekkasjene».

– Kanskje er ... Vel, ikke kanskje ... Den aller farligste løgnen de har fotalt, er uten tvil at jeg på en måte har skrytt av antallet mennesker jeg drepte i Afghanistan.

OMSTRIDT: Prins Harry og hertuginne Meghan, her utenfor Windsor Castle i september i fjor, etter dronning Elizabeths død.

Prinsen Harry tjenestegjorde ti år i hæren, og i løpet av disse deltok han ved frontlinjen under to opphold i Afghanistan. I boken opplyser Harry at han drepte 25 mennesker.

«Ikke noe som fylte meg med tilfredshet, men jeg skammet meg heller ikke», skriver han og legger til at han ikke så på de han drepte som «mennesker, men sjakkbrikker».

Betroelsene har fått stor oppmerksomhet i pressen, og i sosiale medier. Men Harry mener informasjonen er tatt ut av sammenheng.

– Jeg må bare si at hvis jeg hadde hørt noen skryte av en sånn ting, så ville jeg blitt sint. Men det er en løgn, sier han om dem som tolker hans utspill som skryt.

– Det er problematisk og veldig forstyrrende at de kan slippe unna med det, legger prinsen til.

BOK-SNAKKIS: Prins Harrys «Spare».

Prins Harrys selvbiografi solgte over 400.000 eksemplarer på utgivelsesdagen og er med det den raskest selgende sakprosaboken noensinne, ifølge utgiver Penguin Random House.

Harry håper at folk vil se «den rette konteksten», nå som boken er ute.

– Mine ord er ikke farlige, men det at mine ord er blitt forvridd, er farlig, sier Harry til Colbert.

Tidligere sjef for Royal Navy, admiral Lord West (74), er blant dem som har uttalt seg kritisk om Harrys beslutning om å nevne antall drepte.

I et intervju med Sunday Mirror stemplet militærtoppen prinsens uttalelser som «veldig dumme».

Også Taliban-leder Anas Haqqani (29) har gått ut mot prinsen og hans bruk av ordet «sjakkbrikker».

ÅPENHJERTIG: Prins Harry og Stephen Colbert.

VGs anmelder Sindre Hovdenakk gir Harrys biografi «Spare (Den andre)» terningkast 4.

«Den andre» viser prins Harry som en mann i sine følelsers vold. I drift mellom privilegier og frihetslengsel», skriver han.

– Offerrolle

VGs kommentator Yngve Kvistad mener Harry bedriver «selvmedlidende historiefortelling», ikke uten poenger, men at «offerrollen tar overhånd».

Kvistad skriver i sin kommentar at prinsen påstander om at han har drept 25 fiender, ikke bare er «brudd på det som kan kalles militær kodeks», men «i første rekke uskrevne regler våpenbrødre imellom».

– Forbannet med rette

Shazia Majid, også kommentator i VG, har ikke tatt for seg prinsens informasjon fra soldatperioden, men hun mener at «det er bare å heie på Harry», når han nå forteller om sitt liv.

«Meghan har fått skylden for at prins Harry forlot mødrelandet, sviktet den britiske kongefamilien og flyttet utenlands. Men, det var ikke hennes skyld», skriver Majid, som mener Harry er «forbannet med rette».

