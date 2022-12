DATER: Kristin Gjelsvik forteller i en podkast at hun dater en person. Her på rød løper i oktober.

Kristin Gjelsvik avslører at hun dater en mann: − Sommerfugler i magen

Kristin Gjelsvik (36) sier i en podkast at hun er singel, men ikke helt singel.

– Jeg kan jo si at jeg er på «datern» da ... med én.

Det avslører influencer Kristin Gjelsvik i mandagens episode av podkasten «Baarli og Benjamin går i terapi», med Niklas Baarli og mannen Benjamin Silseth, der hun er gjest.

I juli åpnet Gjelsvik opp om at hun og Dennis Poppe Thorsen (31) har gått fra hverandre.

I podkasten spør Baarli om hvordan det går med henne.

– Det er kjempebra. Nå er det bra, svarer Gjelsvik.

– Det har jo vært litt turbulent rundt deg i det siste? spør Baarli videre.

– Jada, kan si det sånn.

Deretter fortsetter Gjelsvik med å si at hun har blitt singel, at hun er singel, men at hun dater én person.

– Det er en helt spesiell person, som er helt magisk på alle mulige måter, sier influenceren.

I en tekstmelding til VG skriver hun at hun ikke ønsker å tilføye noe utover det som kommer frem i episoden, unntatt:

– For en mann! Sommerfugler i magen.

Hun avslører ikke navnet på de utkårede, og sier videre i episoden at hun egentlig ikke hadde tenkt til å fortelle noe om det ennå.

– Jeg blir helt tøysete. Jeg er så tøysete om dagen, sier hun lattermildt.

– Men plutselig, bare helt ut av det blå, så kom det et sånt fantastisk menneske inn i livet mitt.

Så du denne fra oktober?

De to møttes på Tinder, en datingapp Gjelsvik fortalte i oktober at hun hadde lastet ned.

– Jeg har lastet ned Tinder. Nå har jeg vært tilskuer til vennene mine som har vært single og sveipet til høyre og venstre, så da var jeg jo helt nødt til å laste ned Tinder for å teste det selv, sa hun til VG.

Det har vært gøy, fortalte influenceren entusiastisk:

– Jeg sov ikke på en uke fordi jeg drev og sveipet til høyre og venstre!

Men det var ikke lenge hun fikk testet ut Tinder, forteller hun i episoden:

– Jeg koste meg altså ti av ti der inne. Men alle datene jeg hadde lagt opp til var uken etter jeg møtte han her ene. Og de var bare å kansellere. Jeg har bare hatt én tinderdate, og så slettet jeg tinder, sier Gjelsvik.

Søndag kveld la hun ut en Instastory med et bilde av at hun holder en i hånden, med teksten:

«Plutselig var du der».

Kristin Gjelsvik og Dennis Poppe Thorsen er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

Se Kristin Gjelsvik teste ut singellivet i en episode av VGTV-talkshowet «Harm & Hegseth» fra september: