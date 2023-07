IKKE LENGER SINGEL: Mario Riera under en tidligere anledning.

Mario Riera bekrefter ny kjæreste

Realityprofil Mario Riera har funnet lykken med Lotte Reinholdtsen.

Mario Riera, kjent fra realityprogrammer som «Ex on the Beach», «Paradise Hotel» og «71 grader nord» avslører at han ikke lenger er singel.

– Vi har det veldig fint, skriver Riera i en SMS til VG.

Han forteller til VG at de ble kjærester i midten av mai, og avslører at de har et avstandsforhold.

– Satser på å få hun ned til Bergen etterhvert, skriver han, etterfulgt av et blunkefjes.

Dagbladet omtalte saken først.

Realitydeltageren forteller til Dagbladet at han møtte Lotte Reinholdtsen på en tilfeldig fest i Trondheim i april. Han har den siste tiden delt flere bilder av dem sammen i sosiale medier, deriblant på Instagram.

Riera var tidligere sammen med influencer Sofie Karlstad. Siden den gang har realitydeltageren vært sammen med Emilie Fjeldstad Martinsen. Dette forholdet tok slutt i november 2021.