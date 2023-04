DREPT: Rapperen Pop Smoke.

Rapper skutt og drept – mann erkjenner straffskyld

En av fire menn som er siktet i forbindelse med drapet på rapperen Pop Smoke har erkjent straffskyld for uaktsomt drap.

Bashar Barakah Jackson (20), kjent under artistnavnet Pop Smoke, ble skutt og drept under et ran i Hollywood Hills i den amerikanske delstaten California februar 2020.

Fredag melder CBS News at én av fire menn som er siktet i saken har erkjent straffskyld for uaktsomt drap.

Den 20 år gamle mannen, som var 17 år da drapet skjedde, erkjente også straffskyld for ran. Han ble dømt til fire år og to måneder i et fengsel for personer under myndighetsalderen.

Rapperen Pop Smoke var i dusjen da ranerne konfronterte han. På et tidspunkt skjøt en av ranerne, som da var 15 år, han i ryggen tre ganger.

En nødsamtale raporterte om væpnede inntrengere i hjemmet. Ranerne visste hva adressen var, fordi en dag tidligere hadde Jackson publisert et bilde på sosiale medier av en gave han hadde mottatt, der adressen var synlig.

Inntrengerne stjal Jacksons Rolex-klokke og solgte den for 2000 dollar, rundt 21.000 norske kroner.

Pop Smoke hadde sitt gjennombrudd med «Welcome to the Party». Superstjernen Nicki Minaj remixet låten, som egentlig var en del av Jacksons debut-mixtape «Meet the Woo».

Han er også kjent for låten «Dior» og albumet «Shoot for the Stars Aim for the Moon».

