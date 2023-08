Lizzo saksøkes av tre tidligere dansere – anklages for trakassering

Tre tidligere dansere har anklaget den amerikanske pop-artisten Lizzo (35) for en rekke forhold, blant annet diskriminering og seksuell trakassering.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant NBC, TMZ og musikkmagasinet Billboard.

I søksmålet hevder de tre danserne Arianna Davis, Crystal Williams og Noelle Rodriguez, blant annet at de ble utsatt for seksuell trakassering og et fiendtlig arbeidsmiljø.

NBC og Billboard har ikke lyktes med å få kommentarer fra Lizzo eller hennes management.

Danserne hevder blant annet at sangeren skal ha presset dem til å ta på en nakendanser under et live sexshow i Amsterdam. Lizzo er også anklaget for å ha kommentert en av dansernes vektøkning.

– Hvordan Lizzo og hennes lederteam har behandlet sine utøvere ser ut til å gå imot alt Lizzo står for offentlig, når hun privat «vekt-shamer» «vekt-shamer»Slang for å kritisere andre for deres vekt sine dansere og nedverdiger dem på måter som ikke bare er ulovlige, men absolutt umoralsk, sier dansernes advokat Ron Zambrano i en uttalelse til Billboard.

I tillegg til musikken, er Lizzo kjent som en aktiv kroppspositivist og en forkjemper for kroppsmangfold.

Artisten, som egentlig heter Melissa Viviane Jefferson, slo for alvor gjennom i 2019 med albumet Cuz I Love You, med hitlåter som «Juice», «Good as Hell» og «Boys».

Lizzo har over 24 millioner månedlige lyttere på strømmetjenesten Spotify.