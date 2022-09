FASHION WEEK: Rikke Sandvold under moteuken i København vinteren 2020.

Rikke Sandvold har fått sitt første barn

– Hjertet eksploderer, skriver jurist og influencer Rikke Sandvold (30).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Velkommen til verden, Ellisif, skriver Sandvold til et bilde av den nyfødte datteren.

Ellisif kom til verden 7. september. Sandvold er bosatt i Zürich sammen med forloveden, ifølge et intervju MinMote gjorde med influenceren i august.

– Jeg liker at det skjer mye og holder et generelt høyt tempo, men jeg prøver å kose meg med at jeg må roe ned. Jeg har hatt en helt fantastisk graviditet så langt og har virkelig prøvd å nyte hvert sekund av prosessen, sa Sandvold til MinMote.

Nå har hun altså født. På Instagram skriver hun videre:

– Mamma og pappa elsker deg mer enn du noen gang kan forestille deg.

Kommentarene strømmer inn til Strandvold som har litt over 14.000 følgere på Instagram.

Blant de som har kommentert er hotellarving Emilie Stordalen, som i juli annonserte at hun er gravid. Jenny Spetalen og Phoebe Hveem har også gratulert.

I tillegg har influencerne Sophie Elise Isachsen og Anniken Jørgensen lagt igjen hver sin kommentar.

Rikke Sandvold er datter av milliardær Kenneth Sandvold. Sandvold er gründer og eiendomsinvestor. På 70-tallet etablerte han kleskonsernet BikBok. Ifølge kapital har han 2,5 milliarder i formue.