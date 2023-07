FORAN FAVORITTPUBLIKUMET?: Zara Larsson sier til VG at norsk publikum er blant de beste. Her fra Slottsfjell-scenen torsdag kveld.

Zara Larsson om skuespillerdebuten: − Kjempeskummelt

TØNSBERG (VG) Den svenske popstjernen Zara Larsson (25) er i full gang med festivalsommeren etter å ha gjort sin første filminnspilling for Netflix-filmen «A part of you».

– Jeg elsker sommerfestivaler. Dette er den beste tiden på året for meg. Energien som folk får fra sommeren er fantastisk, det kjennes som om alle blomstrer, sier Zara Larsson.

VG møter henne backstage på festivalområdet midt i Tønsberg – knapt en time før hun skal gå på scenen torsdag kveld.

Det er hennes første gang på Slottsfjell, men langt fra hennes første konsert i Norge.

– Det er vel min femte konsert her, og jeg synes at publikumet i Norge er fantastisk. Jeg vil påstå at publikumet her er litt villere, de kjører hardere. Og det er veldig herlig som artist å få stå på scenen og se publikum ha det gøy, for da har jeg det ennå gøyere.

GLEDER SEG: Den svenske popstjernen var i godt humør da VG ramp møtte henne kort tid før hun skulle på scenen i Tønsberg.

25-åringen har tross sin unge alder er årelang musikkarriere bak seg. I mai avslørte hun på Instagram at hun debuterer som skuespiller, i Netflix-filmen «A part of you».

– Det er første gangen. Det er faktisk litt skummelt, det er kjempeskummelt faktisk, helt ærlig. Alle må si at jeg er helt fantastisk, sier hun og ler.

I filmen spiller hun med Edvin Ryding og Felicia Maxime – begge kjent fra Netflix-suksessen «Young Royals». Filmen tar for seg livet til 17 år gamle Agnes (Maxime) som skulle ønske hun hadde livet til storesøsteren Julia (Larsson).

– Det var så bra, og så fint å få gjøre det med mine «co-stars». Jeg tror det kommer til å bli en veldig fin film.

SKUESPILLERTRIO: Larsson sier innspillingen av Netflix-filmen har gitt mersmak for skuespill.

Innspillingen startet i mai og er nå ferdig. Filmen kommer på Netflix en gang i 2024.

– Nå har jeg gjort denne musikk-greien i mange år. Jeg er fremdeles ganske ung, men det er sykt å tenke på at det er ti år siden jeg var på VG-lista og spilte Uncover for første gang.

– Derfor er det også spennende å få teste noe helt nytt. Det har vært en kul opplevelse, og jeg vil gjøre mer av det.

Lever «in the moment»

For den svenske popstjernen er dette en av de travleste tidene på året.

– Det er ganske mye, men det er herlig.

– Det som er litt synd når man gjør konserter, er at man ofte kommer et sted, drar rett til hotellet eller festivalscenen, gjør showet sitt, og så setter man seg på bussen og drar igjen.

– Du har hatt innspilling, musikk og konserter – også har du et privatliv. Hvordan får du tid til alt?

– I sommer har det vært veldig mye. Men jeg er ganske flink på å være veldig «in the moment» som man sier. Når jeg er her, så er jeg her. Når jeg er hjemme, så er jeg hjemme – i stedet for å tenke og stresse over masse andre greier som man skal gjøre senere.

– Og det tror jeg er bra i relasjoner, at man har sitt eget liv. Når man omgås med dem, så omgås man med dem. Og så er det jobb, og så behøver man ikke stresse over det. Jeg vet jo alltid at familien og kjæresten min alltid er der.

PÅ SCENEN: Zara Larsson spilte hit etter hit til stor jubel og dansing fra publikummet på Slottsfjell i Tønsberg.

Det var i 2021 at Larsson bekrefter at hun var blitt sammen med danseren Lamin Holmén. Den gangen hadde de vært sammen i ett år.

– Har du noen råd for å få et slags avstandsforhold til å fungere når du har et så travelt liv?

– Jeg tror man må prate veldig mye, sånn er i hvert fall jeg. Jeg er ganske dårlig generelt på å holde kontakten med folk. Når jeg er i LA så er jeg i LA og henger med vennene mine der, og lever veldig i nuet. Så egentlig bare det å gjøre små ting som gjør at man holder kontakten, er veldig viktig. Som det å snakke på FaceTime, eller sende TikToks til hverandre.

– Hva er ambisjonene dine eller største mål i karrieren da?

– Som artist hadde det vært så sinnssykt kult å gjøre «stadium world tour» som Beyoncé og Taylor Swift gjør nå. Det er min drøm. Det hadde vært så utrolig, utrolig kult å få gjøre.

– Videre så er det kanskje å regissere sine videoer som kanskje blir noe annet senere, begynne å produsere musikken. Det hadde vært kult å skape en verden med mine låter, for jeg er en veldig visuell person. Kanskje gjøre litt mer skuespill. Og privat så er jeg superlykkelig. Om det blir som dette resten av livet, er det et fantastisk liv.

