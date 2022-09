Durek Verrett til VG etter PFU-kjennelsen: − Jeg følte meg krenket

Pressens Faglige Utvalg slo onsdag fast at Se og Hør ikke hadde brutt pressereglene da de skrev om Durek Verretts helsetilstand. I kjølvannet kommer han med en fersk uttalelse til VG.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Onsdag kveld har Durek Verrett sendt følgende uttalelse til VG:

– Jeg er overrasket over dommen til Pressens Faglige Utvalg. Jeg mener at hver person har rett til sin egen sykehistorie. Det er sensitiv informasjon som hver person, etter min mening, har rett til å dele når de er klare for det. Når tiden er inne for den enkeltpersonen.

– Hvordan hadde du likt det hvis din sensitive og personlige medisinske historie ble publisert i pressen, helt utenfor din kontroll? For meg skal hver person naturlig ha den retten, uansett hvem de er og hvem de enn blir forelsket i.

– Alle som har gått gjennom dialyse vet at det er veldig hardt for kroppen. Du er kvalm og svimmel etter en økt. Å bli overfalt av pressen i en så sårbar tilstand er svært utfordrende. Jeg følte meg krenket den dagen. Og jeg var tydelig på at jeg ikke ønsket dette i pressen på det aktuelle tidspunktet. Da de skrev om nyresvikten min, traff det ikke bare det norske markedet, men hele verden.