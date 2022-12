GJENKJENT: Flere kjenner igjen karakteren «Lars» i «Jul på Månetoppen» fra et annet sted.

Kjenner du igjen «Hvite gutter»-skuespilleren?

Flere har fått øynene opp for rollen «Hvite gutter-Leo» spiller i «Jul på Månetoppen». Selv orker ikke Johannes Fürst å se.

– Jeg orker ikke se hvor dårlig jeg var. Eller kanskje heller hvor lite bedre jeg har blitt, hvor lite utvikling det har vært på tyve år, sier Fürst.

Han har ikke sett julekalenderen selv, siden den gikk på TV for tyve år siden. I år får han flere tilbakemeldinger fra folk som kjenner ham igjen.

Flere reaksjoner

– Det er kanskje første gang den ligger tilgjengelig i nettspilleren, lurer skuespiller og manusforfatter Johannes Roaldsen Fürst (30).

Etter å ha vært utilgjengelig i flere år, ble det mulig å strømme julekalendere som «Jul i Blåfjell» og «Jul på Månetoppen» i NRKs nettspiller i år. «Jul på Månetoppen» har i snitt 128.000 seere til nå i desember.

Johannes Fürst spiller «Leo» i «Hvite gutter». Her sammen med resten av hovedrolleinnehaverne, og manusforfatterne, til serien.

Det har ført til at flere oppdager at «Hvite gutter»-skuespilleren figurerer i rollen som «Lars» i «Jul på Månetoppen».

– Det er vel særlig en kommentar rundt en medisterpølse som kan tolkes litt rart, jeg har fått tilsendt mange ganger.

I «Jul på Månetoppen» lokker en ung Fürst på kattene, som skal få smake på årets medisterpølser. Manuset lyder som følger:

«Komme da, pussi. Pussi, pussi. Så skal du få stor, fin medisterpølse».

– Tenk at voksne fikk meg til å si noe sånt, fleiper Fürst tyve år senere. Han anslår at han var rundt ni år under innspillingen.

Se klippet her:

Erfaren skuespiller

Fürst har skuespillererfaring fra både skjerm og scene. Han har spilt i TV-serier som «Sesam Stasjon» og «Nå er det nå». «Fia og klovnene» var hans første spillefilm.

I tillegg har han stått på scenen som Egon Olsen i «Olsenbanden junior» på Oslo Nye Teater.

Johannes Roaldsen Fürst (i midten) som «Egon» i Olsenbanden jr. på Oslo Nye Teater.

Det tidlige møtet med filmsettet, kan nok ha påvirket Fürsts karrierevalg.

– Jeg husket at jeg ble veldig forelsket i filmsett, prosessen og stemningen, da jeg fikk være med på diverse barne-TV, forklarer Fürst.

Når VG snakker med ham er han på ny på sett, denne gangen med en ny serie. Han forteller at det er gjengen fra «Hvite gutter» som nå jobber med noe nytt.

– Det er litt mer ekte. Mer drama og action, men fortsatt med humor.

Fürst avkrefter med det samme at det er noen julekalender på gang.

PÅ OPPTAK: I den nye serien er Johannes Fürst både skuespiller og fotograf. Slik ser han ut på opptak tirsdag 13. desember.

Lønn fra NRK

VG spør freidig om Fürsts lønn for Månetoppen-suksessen.

– Jeg er litt usikker, men jeg mener jeg får en 500-lapp eller noe i året av NRK. Det skal jeg sjekke opp. Jeg burde vel få mer i år, spør Fürst spøkefullt.

Til slutt fyrer vi av et spørsmål om hva som er hans egen julekalender-favoritt.

– Jeg var veldig «Blåfjell»-fan. Det kom jo før «Månetoppen», og var den største for meg.

