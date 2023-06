UT MOT FATSHAMING: Bebe Rexha, her under Cannes-festivalen i mai

Bebe Rexha ut mot «fatshaming»: − Hva så?

Popartisten har publisert et bilde på Twitter av magen sin, sammen med en skjermdump av en rekke søkeforslag der hun beskrives som tjukk.

– Ja, jeg er i min tjukke æra, og hva så? skriver Bebe Rexha (33).

Artisten, kjent for låter som «In The Name Of Love» og «Say My Name» har tidligere uttalt seg flere ganger om at folk har vært alt for opptatte av vekten hennes.

Hun samarbeidet blant annet også med den duoen Nico & Vinz på låta «That's How You Know».

Forrige uke ble hun intervjuet på «The Jennifer Hudson Show», der hun åpnet opp om at hun har blitt diagnosert med Polycystisk ovariesyndrom (PCOS), en hormonell ubalanse som påvirker flere deler av kroppen.

– Det er en av de viktigste årsakene til at kvinner går opp i vekt og er overvektige, sa hun om diagnosen.

Hun sier hun har gått opp i vekt raskt, og at hun i starten leste mange av kommentarene fra de som hadde lagt merke til det.

Blant annet forteller hun at de øverste forslagene da hun søkte opp seg selv, handlet om at hun hadde gått opp i vekt - som hun påpeker at er sant, men:

– Når du ser sånne ting påvirker det deg.

Hun understreker at hun mener folk burde tenke litt mer over hvem som sitter på andre siden av kommentarfeltene.

– Du vet aldri hva noen går igjennom. Det er på en måte tøft, men jeg tenker at vi er i 2023 - vi burde ikke snakke om folks vekt.

