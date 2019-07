SERIESTJERNE: Sophie Turner, kjent fra Game of Thrones, forsvarer USAs Alex Morgan på Instagram. Foto: O'Connor / AFF

Game of Thrones-stjerne forsvarer USAs toppscorer: – Jeg er f*ings stolt av deg

USAs VM-toppscorer Alex Morgan har møtt kritikk for sin tekopp-feiring etter scoring mot England i semifinalen. Nå får hun støtte av skuespiller Sophie Turner.

Live Vedeler Nilsen

Morgans feiring etter 2–1-scoringen mot England i semifinalen i fotball-VM vakte reaksjoner blant britene.

Etter å ha headet ballen i mål løftet Morgan hånden til munnen og lot som om hun drakk en kopp med te.

England-spiller Lianne Sanderson beskriver feiringen som «smakløs», og forklarer hvorfor:

– Jeg kan ta feil, men det handler om å spille mot England, og vi elsker teen vår i England. Jeg er ikke en te-drikker, men det er det vi er assosiert med, så jeg synes det er litt smakløst, sier hun til sportskanalen beIN Sports.

FEIRING: Slik feiret Morgan 2–1-målet mot England. Foto: SRDJAN SUKI / EPA

Morgan har selv forklart at feiringen delvis var et nikk i retning av skuespiller Sophie Turner, kjent fra HBO-suksessen Game of Thrones og filmserien X-Men.

En av Turners mest brukte fraser på sosiale medier er «and that’s the tea» (og det er teen), før hun tar en slurk. «The tea» betyr i denne sammenhengen «interessante nyheter» eller «sladder».

Turner, som er på bryllupsreise med ektemannen Joe Jonas, tok en pause fra ferien for å forsvare den amerikanske stjernen gjennom en Instagram-story.

– OK, jeg er på bryllupsreise, jeg ser ikke så mye på telefonen min, men jeg føler dette fortjener å nevnes, sier Turner i videoen.

BRYLLUPSREISE: Sophie Turner er på bryllupsreise med ektemannen Joe Jonas. Her er de sammen på Los Angeles-premieren til X-Men- filmen Dark Phoenix, som Turner spilte i. Foto: NINA PROMMER / EPA

Turner sier videre at hun er stolt av det engelske landslaget, og lei seg for at de ble slått ut av VM, men at hun er beæret over at det tross alt var mot et så godt lag som USA.

– Alex Morgan, alle haterne som sier at dette var respektløst, jeg er beæret over at du tenkte på meg, og alle de menneskene som hater på deg sitter sannsynligvis hjemme, Millennials som drikker Kombucha, sier Turner videre.

Kombucha er en fermentert te-drikk som betraktes som trendy.

– Jeg er virkelig f*ings stolt av deg, Alex Morgan, gratulerer med seieren. Og det er den motherf*ings teen, avslutter Turner.

– Dobbeltmoralsk

Toppscoreren selv har uttrykt at hun synes det er noe dobbeltmoralsk i måten man omtaler kvinnelige atleter på sammenliknet med mannlige.

– Det føles som om vi må være ydmyke i vår suksess, vi skal feire, men ikke for mye, sa Morgan til reportere i Lyon.

– Du ser menn som feirer over hele verden i store turneringer, som tar seg på kjønnsorganene eller hva det skal være. Og når jeg da later som jeg drikker en kopp med te, blir jeg litt satt ut av kritikken.

Morgan og USAs siste kamp i VM, finalen mot Nederland, spilles søndag klokken 17.00.

