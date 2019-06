MÄRTHA: Dette bildet av prinsesse Märtha Louise ble tatt på Cappelen damms høstlansering i 2018. Foto: Frode Hansen, VG

Se og Hør: Slottet beklager på vegne av prinsesse Märtha Louise

Se og Hør avslører feil gjort av prinsesse Märtha Louise i egenerklæringsskjemaet på boligens salgsprospekt.

Det er ti måneder siden prinsessen bestemte seg for å selge Bloksbjerg, ferieparadiset på Hankø.

Verdien ble anslått å være på 70 millioner.

Se og Hør skriver at feilen som er gjort er på egenerklæringsskjemaets spørsmål omkring skaderapport og tilstandsvurderinger eller om det er utført målinger på eiendommen.

Her skal Märtha Louise ha svart at flere kontroller jevnlig er blitt utført av Det kongelige hoff.

– Vil bli rettet opp

Informasjonssjef Guri Varpe sier imidlertid til Se og Hør at dette ikke stemmer, foruten en tilstandsvurdering i 2011 som lå innenfor hoffets rådgivende oppgaver og en verdi- og takstvurdering da prinsessen overtok boligen.

Ellers har ikke Det kongelige hoff utført arbeid på Bloksbjerg.

– De to punktene i egenerklæringen er unøyaktig formulert, og det beklager prinsessen. Dette vil nå bli rettet opp, sier Varpe til Se og Hør.

Har fått kritikk

Den siste tiden har Märtha Louise fått mye oppmerksomhet og kritikk for foredragsturneen «The Princess and the Shaman» – som hun og kjæresten, den selverklærte sjamanen, nylig har holdt i København og deretter i Norske byer.

Kritikken skal blant annet ha omhandlet at hun har brukt prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

Publisert: 04.06.19 kl. 08:11