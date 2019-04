SJELDEN KREFTTYPE: Sent i november fikk komikeren Christine Koht beskjed om at hun hadde kreft med spredning, og at hennes krefttype var sjelden. Foto: Frode Hansen

Koht utsetter podkast på grunn av sykdom

Koht sin behandling i en akutt fase, og denne ukens podkastepisode uteblir.

Tidligere i år ble det kjent at Christine Koht hadde fått en sjelden form for føflekkreft. Sammen med Joachim Førsund bestemte hun seg for å lage Aftenposten-podkasten «Koht vil leve» slik at hennes lyttere kunne følge henne gjennom opp- og nedturer i behandlingen.

I dag ble det kjent at denne ukens podkast utgår. Det melder Dagbladet.

Hverken Førsund eller Kohts manager, Knut Müller-Nilssen, ønsker å kommentere podkasten eller Kohts helsetilstand overfor avisen.

Førsund har derimot publisert en melding til podkastens lyttere med navnet «Beskjed til våre lyttere». Han forteller at Koht fortsatt ligger på Radiumhospitalet, og at det er årsaken til at episoden uteblir.

– Behandlingen er fortsatt i en akutt fase der hun får kraftige doser med steroider. Christine vil gjerne fortsette å lage denne podkasten, og det vil jeg og, men akkurat nå er hun for syk, rett og slett, sier Førsund i meldingen.

Det er etter anbefaling fra legene at podkastepisoden uteblir.

– Legene som behandler henne sier at hun trenger ro, og ro skal hun få.

Førsund forteller at ingen vet hvor lenge Koht vil bli liggende på sykehuset, men at det er snakk om noen uker.

– Så snart Christine blir bedre, hører du fra oss. Takk for tålmodigheten og takk for at du følger «Koht vil leve», avslutter han.

