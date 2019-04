ALTEREGO: «TIX» har blitt Andreas Haukelands andre personlighet. Men han vet ikke om han vil være TIX for alltid. Foto: Thomas Andreassen/VG

Andreas Haukeland har satt dødsdato for «TIX»

Nå er han ikke lenger redd for å dø. 26-åringen har til og med satt en dato for når han er klar for det.

I 2015 oppsto karakteren «TIX», russelåtkongen som fikk flere generasjoner landet rundt til å utbryte «ungdommen nå til dags» med forskrekket mine.

«I kveld er det lov å være hore» ble russens mantra det året, og det poppet opp overskrifter i Norges aviser som understreket hvor alvorlig fenomenet med grove russetekster var.

«Skandale-russelåt stormer VG-Lista», skrev VG den gangen.

Den unge bærumsgutten bak solbriller og pelsjakke provoserte på seg enda flere da han fylte opp badekaret med sedler, og kringkastet det på Snapchat:

– Jeg har alltid kunnet skjule meg bak den fasaden. Nå når Andreas også har blitt kjent har jeg ikke noe sted å gjemme meg lenger, sier Haukeland.

Han omtaler seg selv i tredjeperson, både som TIX og Andreas. Han erkjenner at det til tider oppleves som en slags spaltet personlighet.

– TIX er en stor kontrast til Andreas. Av og til blander jeg personlighetene, og det kan være litt vanskelig å vite hvem som er hvem. I utgangspunktet så elsker TIX fest og oppmerksomhet, mens Andreas er litt mer rolig og kan ta det chill, forklarer han.

– For sent å snu

Et av målene med deltagelsen i «Paradise Hotel» var å vise frem sin ekte personlighet. Flere har i sosiale medier påpekt at Andreas faktisk er en meget trivelig fyr, og at de har blitt positivt overrasket over 26-åringen.

– Det er veldig hyggelig. Alle som møter meg, liker meg jo. Men jeg synes det er slitsomt å møte folk, for alle har stort sett gjort seg opp et inntrykk av hvordan jeg er allerede, enten positivt eller negativt. Jeg må alltid rette på det inntrykket, forteller han.

Noen ganger skulle han ønske at han ikke var kjent. At han kunne gå på butikken uten å bli stoppet av fremmede som vil ha en bit av ham.

– Jeg tror det er for sent å snu. Det er ikke bare å riste av seg sånt, med mindre jeg flytter.

– Ofte skulle jeg ønske at jeg bare hadde sluppet musikk uten at folk visste hvem som slapp musikken.

I KJENT STIL: Pelskåpe og gi faen-attituden kjennetegner TIX. - TIX er kanskje ikke så politisk korrekt, men han har veldig mange gode poenger, mener Haukeland. Foto: Helge Mikalsen/VG

Vil vise Andreas

Til tross for at det er Andreas og ikke TIX som er på besøk hos VG, sitter solbrillene fortsatt godt plassert på nesen.

– Nei, du får ikke se meg uten solbriller i dag. Jeg har ikke sovet i natt, sier han under heisturen til sjette etasje i Akersgata 55.

Han forklarer at han bare timer tidligere spilte inn en ny låt, som ifølge ham selv skiller seg stort fra tidligere arbeid.

– Ballade?

Han nikker bekreftende. Får streng beskjed fra sidelinjen, representanten i plateselskapet Universal Music, om at lanseringsdato «trenger du ikke å snakke om ennå».

– Nå har folk sett mye av TIX, nå er det på tide at de ser litt av Andreas også. Folk har fått øynene opp for at jeg kan lage annen musikk enn russelåter, sier han.

Haukeland er en av fem låtskrivere bak superhiten «Sweet but Psycho», som har toppet lister i både inn- og utland.

«BARE» ANDREAS: - Jeg kommer på «Paradise Hotel» og folk bare «shit, han er jo snill». Det er kjempelett å overraske folk, forteller Andreas Haukeland Foto: Anniken Aronsen/VG

Har satt dødsdato

Da VG intervjuet alle årets «Paradise Hotel»-deltagere i Mexico i januar, avslørte Haukeland at han har satt en dato for når TIX er klar for å dø.

– Samtidig, døden er jo en motivasjon og en påminnelse om å gjøre alt man kan for å rendyrke livet sitt mens man har det. Om det plutselig er for sent, så ville det vært dumt å tenke at jeg har hatt muligheten tidligere. Jeg har satt meg en dato, og innen den datoen skal TIX ha gjort alt han vil i livet.

Datoen Haukeland har satt er dagen etter 30-årsdagen sin, 13. april 2023.

– Jeg håper Andreas skal leve videre?

– Vi får se, sier han humoristisk.

Ikke lenger redd for å dø

– Vil du dø ung?

– Jeg vet ikke. Jeg tror TIX hadde kledd det. Men, jeg er ikke redd før å dø lenger, sier han tankefullt.

– Har du vært det?

– Jeg er ikke like redd for å dø som jeg var før. Jeg har alltid hatt så mange drømmer i livet, og nå begynner jeg endelig å komme i mål, forteller han.

Haukeland ser i alle fall for seg å pensjonere seg når de neste fire årene har utløpt. Ikke for det, han hevder at det er nok penger på kontoen til at han kunne pensjonert seg allerede. Han er bare ikke ferdig med alt han vil oppnå med musikken ennå.

– Etter det begynner et nytt kapittel hvor jeg kanskje får barn. Jeg skal ha fri når jeg har barn, sier han.

