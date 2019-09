UTLEVERER I NY BOK: Demi Moore forteller om rystende fortid i boken som kom tirsdag. Foto: JUSTIN LANE / EPA / NTB scanpix

Demi Moore (56) ryster Hollywood i ny bok

Boken «Demi Moore – Inside out» ble lansert tirsdag, og har allerede skapt store overskrifter i kjendisverdenen.

I boken snakker den 56 år gamle prisvinnende skuespilleren blant annet om at hun ble voldtatt som 15-åring, at hun mistet et barn i sjette måned og hvorfor ekteskapet med skuespillerkollega Ashton Kutcher tok slutt.

– I flere tiår så jeg ikke på det som voldtekt, men noe jeg selv noe jeg måtte gjøre fordi denne mannen forventet det av meg, skriver hun i boken ifølge USA Today.

Wall Street Journal skriver at historien startet med at Moore en dag kom hjem fra skolen til leiligheten hun bodde i med sin mor, i leiligheten møtte hun en venn av moren.

Hun beskriver mannen som tre ganger så gammel og dobbelt så stor som henne.

En uke etter voldtekten møtte hun morens venn igjen, da han hjalp dem flytte. Da skal han ha spurt henne: «Hvordan føles det å bli solgt av din egen mor for 500 dollar?».

Moore skriver at hun ikke tror moren visste hva som skjedde i leiligheten den dagen.

Skuespilleren forteller også om at foreldrene slet med alkoholproblemer, og at hun senere har slitt med det samme.

Var utro

Moore utleverer også ekteskapet med skuespiller Ashton Kutcher, som hun hevder bidro til at hun misbrukte alkohol etter å ha vært avholds i 20 år.

VAR GIFT: Ashton Kutcher og Demi Moore var gift i drøyt seks år. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / NTB scanpix

Kutcher er nå gift og har barn med Mila Kunis. Moore hevder eksmannen var utro med en da 21 år gammel jente, og at han skyldte på at Moore tidligere hadde gått med på å ha trekant.

– Fordi vi hadde tatt med en tredjepart i forholdet vårt, sa Ashton at det gjorde grensene utydelige og at det til en grad forsvarte hva han hadde gjort, skriver hun.

Videre skriver Moore at Kutcher med en gang innrømmet å ha vært utro da hun konfronterte ham. De var gift i drøyt seks år, men hadde vært sammen i rundt åtte.

Siden har Kutcher lagt ut en Twitter-melding som angivelig viser til omtalen av ham i boken.

– Jeg skulle til å trykke send på en veldig spydig twittermelding. Så så jeg sønnen min, datter min og kona mi og slettet den, skriver han etterfulgt av et «livet er bra».

Mistet et barn

I boken skriver også Moore at hun to år ut i forholdet til Kutcher ble gravid, men på en sjekk i sjette måned fikk en hjerteskjærende nyhet, skriver ABC.

Moore beskriver frykten i legens ansikt, og den alvorlige tonen da hun fikk beskjeden om at barnets hjerte ikke slo.

– Jeg har ikke ord for hvor fortapt, tom, desperat og forvirret jeg følte meg. Jeg mistet kontrollen på alt som var foran meg, som var familien jeg hadde, skriver hun.

Ifølge New York Times hadde Moore en enorm skyldfølelse fordi hun hadde drukket alkohol under svangerskapet.

Paret hadde da allerede gitt barnet navnet Chaplin Ray.

Moore hadde på det tidspunktet tre barn fra sitt første ekteskap med skuespilleren Bruce Willis.

Stjerne tilbakeviser påstand

Også «Two and a Half Men»-skuespiller Jon Cryer har gått ut på Twitter etter å ha blitt omtalt i boken. Moore skriver nemlig at hun angrer på at hun tok jomfrudommen hans da de spilte inn filmen «No Small Affair», som kom i 1984. Det tilbakeviser Cryer.

– Vel, fordelen med dette er at hun ikke trenger å ha dårlig samvittighet lenger, fordi jeg er ganske sikker på at hun rettmessig gjorde antagelsen basert på mitt ferdighetsnivå (og mitt lamslåtte blikk på tidspunktet), men jeg mistet faktisk jomfrudommen på videregående, skriver han.

Videre skriver han at skuespilleren har rett i at han var stormende forelsket i henne, og at han beundrer henne.

BOKSTORM: Demi Moore har skapt store overskrifter i Hollywood den siste uken etter at det har lekket ut historier fra boken hennes. Foto: Skjermdump «Demi Moore – Inside out»

