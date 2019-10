FØR STORMEN: Bilal Saab (20) gikk av med seieren i årets Stjernekamp på lørdag. Foto: Frode Hansen

Kim Rysstad spam-anklaget av Facebook

Kim Rysstad logget inn på Facebook til en overraskende beskjed mandag kveld. Folkesangeren hadde «misbrukt» liker-funksjonen.

Kvederen, som lørdag sang seg til andreplassen i årets «Stjernekamp», ble overveldet over mengden hyggelige kommentarer som strømmet inn gjennom sosiale kanaler.

– Jeg har fått så mange hyggelige kommentarer, det er helt magisk, sier kvederen.

Rysstad var visst litt for rask på avtrekkeren for Facebooks smak. Han fikk etter kort tid fikk beskjed om at han drev med spam fra det sosiale mediet.

– Jeg likte for mange kommentarer på for rask tid, neste gang jeg logga inn kom det opp en boks der det stod at jeg ikke fikk like flere kommentarer, forteller folkesangeren.

Stjernekampfinalisten har enda ikke fått tilbake funksjonen i likerknappen, men kan likevel legge ut nye innlegg og kommentere. Han tar det hele med godt mot.

– Det er ikke akkurat den verste grunnen til å bli utestengt, sier Rysstad.

