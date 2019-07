FORLOVET: Sarah Hyland og Wells Adams ble kjærester i 2017. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

«Modern Family»-stjerne Sarah Hyland er forlovet

Den amerikanske skuespilleren kunngjorde nyheten på Instagram.

Nå nettopp







Sarah Hyland (28), bedre kjent som Haley Dunphy i «Modern Family», er forlovet med «The Bachelorette»-deltager Wells Adams (35).

– Jeg er Johnny. Du er June. Men for alltid, skriver Adams på Instagram til sine 900.000 følgere, som viser til teksten fra bandet Drew Holcomb & The Neighbors, ifølge EOnline.

Fikk du med deg? Sarah Hyland åpner opp om nyresykdommen

Hyland delte flere bilder av forlovelsen til sine seks millioner følgere på Instagram, hvor hun blant annet viste frem forlovelsesringen.

Wells Adams, som var deltager i den tolvte sesongen av «The Bachelorette», delte imidlertid et videoklipp av øyeblikket hvor han går ned på kne.

Fikk du med deg? «Modern Family»-stjernes ekskjæreste ilagt besøksforbud

Ifølge People begynte paret å flørte med hverandre på Twitter allerede i 2016, men offentliggjorde ikke forholdet før i oktober året etter. Adams har senere bekreftet at han møtte Hyland gjennom sosiale medier.

Ilagt besøksforbud

I 2014 ble «Modern Family»-stjernens ekskjæreste, Matt Prokop (28), ilagt besøksforbud i tre år gjennom retten i Los Angeles.

Bakgrunnen for besøksforbudet var at Hyland beskyldte Prokop for å ha tatt kvelertak på henne, og truet henne mens de var i et forhold.

les også Én skal dø i «Modern Family»

Hyland anmeldte imidlertid ikke Prokop for forholdene, men han godtok besøksforbudet uten en høring.

Skuespillerparet avsluttet forholdet i august 2014.

«Modern Family»-stjernene: Mishandling, brystreduksjon og frosne embryoer

Den populære humorserien «Modern Family» som huser verdens best betalte kvinnelige skuespiller, kuppet Emmy-utdelingen i 2014, som tok med seg prisen for «beste komedie», «beste regi» og «beste mannlige birolle».

Fikk du med den unike episoden av «Modern Family»?

Publisert: 17.07.19 kl. 11:07