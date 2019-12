EKTEPAR: Pernille Rygg og Christine Koht, her fra bryllupet deres i 2013. Foto: Helge Mikalsen, VG

Christine Kohts bønn til legen: – Du må redde henne. Hun er livet mitt

Christine Koht har åpnet opp om kreften. Nå forteller hun også om kona Pernille Ryggs alvorlige sykdom.

– «Du må redde henne, du må redde henne. Hun er livet mitt», sa jeg til overlegen, forteller Koht i intervjuet med ukebladet Se og Hør.

Overlegen var den samme hun selv hadde hatt - og beskjeden ga hun over telefon fra Sunnaas, der hun selv er. Koht forteller at Pernille var på besøk hos henne der da hun oppdaget at noe var galt: Hun ble rammet av alvorlig sykdom og ble senere innlagt på sykehus.

– Jeg kan ikke leve uten henne. Alt jeg gjør er Pernille kvinnen bak. Hun er alltid med. Det hadde aldri vært noen show med meg uten henne. Vi to er en sjel, sier Koht til ukebladet.

Det var torsdag kveld forrige uke konas sykdom ble kjent. Den kreftsyke, folkekjære komikeren publiserte et åpenhjertig innlegg på Facebook der hun takker for all støtten hun har fått.

Samtidig delte hun den triste nyheten:

«Er det noe jeg trenger nå så er det dobbelt styrke. For min elskede Pernille som har vært så trygg, så sterk, så kjærlig og besøkt meg to ganger hver dag hele dette året ligger nå på Rikshospitalet og er alvorlig syk», skriver hun i innlegget.

– Det gjør vondt i hjertet

Koht forteller at hun har vært i sjokk de siste tre ukene.

– Jeg synes vi har fått nok juling dette året, om ikke Pernille også skulle bli alvorlig syk.

– Når jeg legger meg må jeg bare gråte og gråte. For jeg savner henne så mye at det gjør vondt i hjertet. Hun har vært min klippe i 29 år, og hver dag med henne har vært en stor glede. Hennes latter, tanker, intellekt, hennes kjærlige, vakre sjel, skriver Koht.

DOBBEL ULYKKE: Christine Kohts kreftsykdom ble kjent i januar i år. For noen uker ble kona hennes også rammet av alvorlig sykdom. Her er Koht avbildet med blomstrepyntet rullator tidligere i høst. Foto: Joachim Førsund

Flyttet fra Rikshospitalet i oktober

Koht var nylig innlagt på Rikshospitalet, men ble i oktober flyttet til Sunnaas, Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin.

Det var i januar i år at nyheten ble kjent at Koht var kreftsyk.

I sin faste spalte i A-magasinet skrev hun: «Nytt år, nytt liv. Sånn er det vanligvis ikke, men i dette nye året skal livet faktisk se ganske annerledes ut. Jeg kommer til å være mye på sykehus fremover. Jeg kommer til å være syk en god stund».

Gjennom intervjuer, podkaster og på sosiale medier, har hun de siste månedene gitt innblikk i hverdagen med sykdom.

Under kjendisgallaen til Se og Hør i november vant hun prisen for årets forbilde. Hun ble også nylig nominert til VGs kåring av Årets navn i 2019.

Publisert: 10.12.19 kl. 09:53

